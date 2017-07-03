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    Сени уволен с поста главного тренера «Сан-Паулу»

    «Сан-Паулу» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Рожерио Сени. Бразилец возглавил родной клуб в январе, год и один месяц спустя окончания профессиональной карьеры (1992 – 2015).

    «По ходу тренерской карьеры Сени показал преданность команде, которая характеризовала его во времена спортивной карьеры. Он всегда будет одной из главных фигур в истории нашего клуба. Желаем удачи», – говорится в сообщении на официальном сайте «Сан-Паулу».

    После 11 туров бразильской Серии А команда находится в зоне вылета, занимая 17 место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Сан-Паулу»

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    03.07.2017 23:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 июля 2017, 23:48

      Самому надо было на поле выходить и забивать...раз игроки не могут

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