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  • Александр Кержаков заявил, что уже вряд ли появится на поле в футболке «Зенита»

Александр Кержаков заявил, что уже вряд ли появится на поле в футболке «Зенита»

3 июля 2017, 16:15
6

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что, скорее всего, болельщики больше не увидят его в футболке сине-бело-голубых. 34-летний игрок подтвердил, что может занять в петербургском клубе какую-либо должность.

«Слова Сергея Фурсенко о том, что я останусь в «Зените» на какой-то должности и буду учиться, близки к истине. И Константин Сарсания предлагает вариант сотрудничества с клубом в роли не футболиста.

Конечно, нужно все обдумать и взвесить. Наверное, это первый раз в моей карьере, когда я нахожусь вне работы. Все определится в ближайшее время. Ничего больше я сказать не могу. У меня нет ни желания, ни времени просто так отдыхать.

В футболке «Зенита» вы меня вряд ли уже увидите. Если б у меня была возможность, то я был бы на сборах. Раз я не заинтересовал Манчини, то играть за «Зенит» уже не буду. Мне очень приятно, что многие болельщики интересуются, как у меня обстоят дела, ухожу ли я, буду ли играть.

О прощальном матче пока не задумывался. Сначала надо определиться с решением. Пока рано подводить итоги», – сказал Кержаков.

Форвард защищал цвета «Зенита» с 2001 по 2006, а также с 2010 по 2017 годы.

Источник: Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (6)
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Alex ostrov
1499087892
Рано или поздно это должно было случится!
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Одинокий волк Маквейд
1499088988
Надеюсь сотрудничество продолжится не в качестве Бетмена на заборе.
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APchelov
1499091469
Вообще-то, говорить о преданности клубу правильно лишь в том случае, если ты отпахал за него без перерывов на отъезды за границу и в другие клубы. Это на мой взгляд.
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Андрей Питерский
1499091834
Походу пришло время когда "хочешь, но не можешь". Защитникам попроще. Вон Терри в "Астон Виллу" перешел - еще спокойно 2-3 года поиграет. Уходить не хочет (и правильно делает), а конкуренцию проигрывает. Пора изменить вектор развития, тем более команда идет навстречу - решение только за тобой
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shinnik
1499097118
залипает слеза, ну тыж сделал,что мог.
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andrej-lucevich
1499109788
зенит поступил с ним некрасиво. один из лучших игроков клуба за всю его историю тихо уходит в никуда... позор зениту!!!
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