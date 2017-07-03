Александр Кержаков заявил, что уже вряд ли появится на поле в футболке «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что, скорее всего, болельщики больше не увидят его в футболке сине-бело-голубых. 34-летний игрок подтвердил, что может занять в петербургском клубе какую-либо должность.

«Слова Сергея Фурсенко о том, что я останусь в «Зените» на какой-то должности и буду учиться, близки к истине. И Константин Сарсания предлагает вариант сотрудничества с клубом в роли не футболиста.

Конечно, нужно все обдумать и взвесить. Наверное, это первый раз в моей карьере, когда я нахожусь вне работы. Все определится в ближайшее время. Ничего больше я сказать не могу. У меня нет ни желания, ни времени просто так отдыхать.

В футболке «Зенита» вы меня вряд ли уже увидите. Если б у меня была возможность, то я был бы на сборах. Раз я не заинтересовал Манчини, то играть за «Зенит» уже не буду. Мне очень приятно, что многие болельщики интересуются, как у меня обстоят дела, ухожу ли я, буду ли играть.

О прощальном матче пока не задумывался. Сначала надо определиться с решением. Пока рано подводить итоги», – сказал Кержаков.

Форвард защищал цвета «Зенита» с 2001 по 2006, а также с 2010 по 2017 годы.