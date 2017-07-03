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    Александр Кержаков заявил, что уже вряд ли появится на поле в футболке «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что, скорее всего, болельщики больше не увидят его в футболке сине-бело-голубых. 34-летний игрок подтвердил, что может занять в петербургском клубе какую-либо должность.

    «Слова Сергея Фурсенко о том, что я останусь в «Зените» на какой-то должности и буду учиться, близки к истине. И Константин Сарсания предлагает вариант сотрудничества с клубом в роли не футболиста.

    Конечно, нужно все обдумать и взвесить. Наверное, это первый раз в моей карьере, когда я нахожусь вне работы. Все определится в ближайшее время. Ничего больше я сказать не могу. У меня нет ни желания, ни времени просто так отдыхать.

    В футболке «Зенита» вы меня вряд ли уже увидите. Если б у меня была возможность, то я был бы на сборах. Раз я не заинтересовал Манчини, то играть за «Зенит» уже не буду. Мне очень приятно, что многие болельщики интересуются, как у меня обстоят дела, ухожу ли я, буду ли играть.

    О прощальном матче пока не задумывался. Сначала надо определиться с решением. Пока рано подводить итоги», – сказал Кержаков.

    Форвард защищал цвета «Зенита» с 2001 по 2006, а также с 2010 по 2017 годы.

    Источник: Радио «Зенит»

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    03.07.2017 16:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 3 июля 2017, 22:23

      зенит поступил с ним некрасиво. один из лучших игроков клуба за всю его историю тихо уходит в никуда... позор зениту!!!

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 июля 2017, 18:51

      залипает слеза,
      ну тыж сделал,что мог.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 3 июля 2017, 17:23

      Походу пришло время когда "хочешь, но не можешь". Защитникам попроще. Вон Терри в "Астон Виллу" перешел - еще спокойно 2-3 года поиграет. Уходить не хочет (и правильно делает), а конкуренцию проигрывает. Пора изменить вектор развития, тем более команда идет навстречу - решение только за тобой

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 июля 2017, 17:17

      Вообще-то, говорить о преданности клубу правильно лишь в том случае, если ты отпахал за него без перерывов на отъезды за границу и в другие клубы. Это на мой взгляд.

      -3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 июля 2017, 16:36

      Надеюсь сотрудничество продолжится не в качестве Бетмена на заборе.

      3
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 3 июля 2017, 16:18

      Рано или поздно это должно было случится!

      0
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