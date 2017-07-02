Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бельерин пожертвовал крупную сумму денег пострадавшим от лондонского пожара

    Защитник английского «Арсенала» Эктор Бельерин перевел в счет пострадавшим от недавнего крупного пожара в одном из домов Лондона (80 погибших) 19 тысяч фунтов стерлингов. Об этом проинформировал сам футболист.

    Сумма сложилась следующим образом: на каждую проведенную на поле минуту в рамках молодежного чемпионата Европы приходится 50 фунтов. «Канонир» провел на турнире 381 минут, в результате чего и получилось перечисленное количество.

    Сборная Испании, за которую и выступает Бельерин, на Евро-U21 заняла второе место, в финале минимально проиграв Германии.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2017 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11