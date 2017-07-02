Бельерин пожертвовал крупную сумму денег пострадавшим от лондонского пожара

Защитник английского «Арсенала» Эктор Бельерин перевел в счет пострадавшим от недавнего крупного пожара в одном из домов Лондона (80 погибших) 19 тысяч фунтов стерлингов. Об этом проинформировал сам футболист.

Сумма сложилась следующим образом: на каждую проведенную на поле минуту в рамках молодежного чемпионата Европы приходится 50 фунтов. «Канонир» провел на турнире 381 минут, в результате чего и получилось перечисленное количество.

Сборная Испании, за которую и выступает Бельерин, на Евро-U21 заняла второе место, в финале минимально проиграв Германии.