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    «Зенит» интересуется защитником «Шальке» Настасичем

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что санкт-петербургский «Зенит» в ближайшее время может обрести в свои ряды защитника немецкого «Шальке» Матию Настасича.

    «Зенит» рассматривает вариант приглашения серба и уже контактирует на этот счет с его представителями. Настасич играл у Роберто Манчини в «Манчестер Сити» и хорошо знаком итальянцу. Самым трудным для «Зенита» будет договориться не с «Шальке» (тем более, эти клубы многое связывает), а с самим Настасичем. Матию давно зовут в Россию, еще со времен «Фиорентины». Но он настроен на европейскую карьеру, потому и уехал из Италии в Англию, а не заиграв там – в Германию. Настойчивый интерес «Зенита» и конкретно Манчини может изменить мнение Настасича о России», – сказал журналист.

    В прошлом сезоне Бундеслиги Настасич провел 22 матча.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.07.2017 16:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 2 июля 2017, 18:20

      Не знаю, что они стесняются, для синхронного европейского роста давно бы уже обменивались игроками, два детища ГазПрома, да и за подобным примером далеко ходить не надо: "Ред Булл Зальцбург" и "Ред Булл Лейпциг" - чемпион Австрии и серебряный призёр Бундеслиги...

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