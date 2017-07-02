«Зенит» интересуется защитником «Шальке» Настасичем

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что санкт-петербургский «Зенит» в ближайшее время может обрести в свои ряды защитника немецкого «Шальке» Матию Настасича.

«Зенит» рассматривает вариант приглашения серба и уже контактирует на этот счет с его представителями. Настасич играл у Роберто Манчини в «Манчестер Сити» и хорошо знаком итальянцу. Самым трудным для «Зенита» будет договориться не с «Шальке» (тем более, эти клубы многое связывает), а с самим Настасичем. Матию давно зовут в Россию, еще со времен «Фиорентины». Но он настроен на европейскую карьеру, потому и уехал из Италии в Англию, а не заиграв там – в Германию. Настойчивый интерес «Зенита» и конкретно Манчини может изменить мнение Настасича о России», – сказал журналист.

В прошлом сезоне Бундеслиги Настасич провел 22 матча.