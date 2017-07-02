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    Петкович впервые потренировался в «Спартаке»

    Новоиспеченный футболист московского «Спартака» Марко Петкович, перешедший из сербской «Црвены Звезды», провел первую тренировку в новой команде. Случилось это в австрийском Филлахе, где подопечные Массимо Карреры проводят учебно-тренировочный сбор.

    Однако на поле он был единственным, так как наставник красно-белых дал команде выходной после товарищеского матча против «Вождоваца» (3:2). Петкович работал под руководством тренера по физической подготовке.

    Добавим, что получать в «Спартаке» защитник будет 700 тысяч евро в год.

    Источник: Twitter

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    02.07.2017 16:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 3 июля 2017, 08:40

      Будем надеяться, что пригодится Спартаку, а не будет просиживать на скамейке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 июля 2017, 21:43

      Удачливой игры тебе в Спартаке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 2 июля 2017, 19:23

      Добро пожаловать!
      Ждем результатов. Предстоящий сезон будет посложнее. Зенит не на шутку закусился ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > VSt 2 июля 2017, 20:31

      это точно

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > VSt 2 июля 2017, 20:32

      - можно отвлечённый вопрос!?...он очень простой!, но тебе будет неловко на него ответить!... готов???...."Зенит" сегодня - коррупционный проект???...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1426

      VSt > кеша_КБ 2 июля 2017, 21:09

      Думаю, да. Как, к сожалению, многое на нашей родине.
      Только неловкости не испытываю ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 19:00

      Ты нужен команде, раз Массимо на тебя глаз положил. Удачи тебе, парень!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 16:23

      Сразу в ежовые рукавицы

      4
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 20:32

      а как еще, как питерские грека ублажают?

      4
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