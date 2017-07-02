Петкович впервые потренировался в «Спартаке»

Новоиспеченный футболист московского «Спартака» Марко Петкович, перешедший из сербской «Црвены Звезды», провел первую тренировку в новой команде. Случилось это в австрийском Филлахе, где подопечные Массимо Карреры проводят учебно-тренировочный сбор.

Однако на поле он был единственным, так как наставник красно-белых дал команде выходной после товарищеского матча против «Вождоваца» (3:2). Петкович работал под руководством тренера по физической подготовке.

Добавим, что получать в «Спартаке» защитник будет 700 тысяч евро в год.