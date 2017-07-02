Зарплата Петковича в «Спартаке» – 700 тысяч в год

Вчера «Спартак» объявил о подписании контракта с защитником Марко Петковичем. Прежде 24-летний серб выступал за «Црвену Звезду». После окончания срока соглашения с белградским клубом он получил статус свободного агента.

Согласно сербскому ресурсу Mozzart Sport, годовая заработная плата футболиста в московском клубе составит 700 тысяч евро. Источник уточняет, что в случае удачного выступления Петковича, сербская сторона получит бонусы.

Защитник выступал за «Црвену Звезду» с 2013 года по июнь. За это время он принял участие в 74 матчах всех турниров.