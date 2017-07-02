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    Зарплата Петковича в «Спартаке» – 700 тысяч в год

    Вчера «Спартак» объявил о подписании контракта с защитником Марко Петковичем. Прежде 24-летний серб выступал за «Црвену Звезду». После окончания срока соглашения с белградским клубом он получил статус свободного агента.

    Согласно сербскому ресурсу Mozzart Sport, годовая заработная плата футболиста в московском клубе составит 700 тысяч евро. Источник уточняет, что в случае удачного выступления Петковича, сербская сторона получит бонусы.

    Защитник выступал за «Црвену Звезду» с 2013 года по июнь. За это время он принял участие в 74 матчах всех турниров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2017 02:15
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 июля 2017, 18:46

      Наверное есть бонусная программа

      1
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    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 2 июля 2017, 14:19

      маловато дали.повысят позже если заиграет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 2 июля 2017, 11:47

      Вот,времена пошли,зарплата 700 тыс евро почти лям зелени для футболиста не звезды даже считается маленькой

      1
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    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 2 июля 2017, 10:47

      Сколько дали, за то и играть будет

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 2 июля 2017, 10:28

      Если будет хорошо играть, то наверняка будут премиальные и зарплату со временем подымут!

      0
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 2 июля 2017, 10:10

      немного

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 июля 2017, 09:44

      Бомжы: А че можно платить меньше 2 лямов??? А мы не знали (((

      0
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      Рейтинг: +24

      Kotiwe 2 июля 2017, 08:10

      Братский переход,так скажем)

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 июля 2017, 07:45

      Наши точно больше получают. Удачное приобретение

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > ДАША Д 2 июля 2017, 18:48

      согласен, где новичкам потолок дают, может в Питере

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 2 июля 2017, 07:42

      Не хило.

      0
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