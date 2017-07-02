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    Колкер отказался от перехода в «Локомотив» из-за игровой зависимости и алкоголя

    Защитник «КПР» Стивен Колкер рассказал о проблемах в своей жизни, которые помешали ему принять предложение от московского «Локомотива».

    «Прошедший год стал самым тяжелым в моей жизни. У меня не было вариантов с тренировками, я страдал от игровой зависимости. Плюс к этому моя девушка потеряла мать. Я начал употреблять алкоголь. В понедельник я не помнил, что было в субботу вечером.

    «Локомотив»? Мой агент и клуб настаивали на том, чтобы принять предложение московского клуба. Изначально мне показалось, что деньги «Локомотива» помогут решить все мои проблемы. Но я спросил сам у себя самого о том, что мне поможет в другой стране?

    Жизнь в Москве могла стать катастрофой для меня, а ведь я еще был травмирован. Тогда тренер сказал оставаться в команде. В этот момент я готов был плакать», – рассказал Колкер.

    Напомним, что британец мог оказаться в «Локомотиве» в прошедшее зимнее трансферное окно. Российская сторона хотела арендовать 25-летнего игрока до конца сезона.

    Источник: Guardian.com

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    02.07.2017 09:45
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 2 июля 2017, 20:14

      нашим игрокам такие пустяки не мешают ничему))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 2 июля 2017, 16:14

      У нас такие свои есть))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 2 июля 2017, 13:16

      Я помню Стивена по игре в АПЛ , очень не плохое впечатление о себе оставлял, если я правильно помню , то он был основным защитником в сборной Великобритании на олимпиаде в Лондоне. Всегда жалко когда талантливый игрок , да еще не совсем по футбольным причинам так сильно сдает, но он еще парень довольно молодой , если сможет взять себя в руки, то еще сможет вернутся на приличный уровень игры. В Англии у многих игроков были схожие проблемы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 2 июля 2017, 11:29

      колкер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 2 июля 2017, 11:24

      зачем Колкер, когда можно было Ионова взять?)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70

      Fanfurik 2 июля 2017, 10:58

      Да и нахрен нам алкаш пол страны таких

      2
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      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Fanfurik 2 июля 2017, 12:01

      зато свой был бы в доску!

      3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 2 июля 2017, 10:53

      Я уж подумал "Колкер отказался от перехода в «Локомотив» из-за игровой зависимости и алкоголя... у игроков и тренеров "Локо"))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 июля 2017, 10:48

      тяжёлые переживания.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 2 июля 2017, 10:28

      у нас бухла сколько хочешь Стивен! в понедельник утром не вспомнишь, что было в прошлый понедельник утром!

      6
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 2 июля 2017, 09:54

      В России с алкоголем не было бы проблем

      4
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