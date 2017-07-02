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  • Колкер отказался от перехода в «Локомотив» из-за игровой зависимости и алкоголя

Колкер отказался от перехода в «Локомотив» из-за игровой зависимости и алкоголя

2 июля 2017, 09:45
11

Защитник «КПР» Стивен Колкер рассказал о проблемах в своей жизни, которые помешали ему принять предложение от московского «Локомотива».

«Прошедший год стал самым тяжелым в моей жизни. У меня не было вариантов с тренировками, я страдал от игровой зависимости. Плюс к этому моя девушка потеряла мать. Я начал употреблять алкоголь. В понедельник я не помнил, что было в субботу вечером.

«Локомотив»? Мой агент и клуб настаивали на том, чтобы принять предложение московского клуба. Изначально мне показалось, что деньги «Локомотива» помогут решить все мои проблемы. Но я спросил сам у себя самого о том, что мне поможет в другой стране?

Жизнь в Москве могла стать катастрофой для меня, а ведь я еще был травмирован. Тогда тренер сказал оставаться в команде. В этот момент я готов был плакать», – рассказал Колкер.

Напомним, что британец мог оказаться в «Локомотиве» в прошедшее зимнее трансферное окно. Российская сторона хотела арендовать 25-летнего игрока до конца сезона.

Источник: Guardian.com
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Трансферы Локомотив Куинз Парк Рейнджерс Колкер Стивен
Комментарии (11)
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Kazak ne China
1498978496
В России с алкоголем не было бы проблем
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David_Fio
1498980506
у нас бухла сколько хочешь Стивен! в понедельник утром не вспомнишь, что было в прошлый понедельник утром!
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Joko21
1498981721
тяжёлые переживания.
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la verdad
1498981988
Я уж подумал "Колкер отказался от перехода в «Локомотив» из-за игровой зависимости и алкоголя... у игроков и тренеров "Локо"))))
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Fanfurik
1498982303
Да и нахрен нам алкаш пол страны таких
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ПФК ЦСКА Моscow
1498983894
зачем Колкер, когда можно было Ионова взять?)
Ответить
bumer_moscow
1498984156
колкер
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hevbn 28
1498990603
Я помню Стивена по игре в АПЛ , очень не плохое впечатление о себе оставлял, если я правильно помню , то он был основным защитником в сборной Великобритании на олимпиаде в Лондоне. Всегда жалко когда талантливый игрок , да еще не совсем по футбольным причинам так сильно сдает, но он еще парень довольно молодой , если сможет взять себя в руки, то еще сможет вернутся на приличный уровень игры. В Англии у многих игроков были схожие проблемы.
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С@НЁК.
1499001262
У нас такие свои есть))
Ответить
NapaS
1499015660
нашим игрокам такие пустяки не мешают ничему))
Ответить
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