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Божович оценил шансы Петковича в «Спартаке»

2 июля 2017, 08:17
4

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович оценил приобретение «Спартаком» Марко Петковича, с которым он работал в «Црвене Звезде». По словам специалиста, столичный клуб не прогадал с этим трансфером.

– «Спартак» подписал защитника Марко Петковича, с которым вы работали в «Црвене Звезде». Какого вы о нем мнения?

– Хороший исполнитель, может бегать по всей бровке. Техника неплохая. Если получит шанс в «Спартаке», то его использует.

– Но ему 24, и клуб вне Сербии он нашел только свободным агентом, а в сборной – гость редкий. Обычно молодые талантливые сербы до такого возраста у себя в стране не задерживаются.

– Ну, не знаю, почему его никто не забрал раньше.

– Но и вы его не приглашали в «Арсенал».

– У нас на этой позиции проблем нет.

– В «Спартаке» справа действует Ещенко, ему 33. Петкович сильнее?

– «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов, плюс Премьер-лига и Кубок. Каррере на каждой позиции нужно по два качественных футболиста. Видимо, и Ещенко, и Петкович получат время.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Црвена Звезда Божович Миодраг
Комментарии (4)
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Диктор
1498980740
Пригодится.
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hevbn 28
1498988550
Про Тигиева забыли , он тоже может играть справа, это вообще интересно, что у Спартака есть Тигиев и Ещенко которые почти одинаково могут играть что слева , что справа при желании тренера конечно.
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maior-60
1498989643
Поживем - увидим.
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ufos73
1498991679
Бесплатно и с ЗП "всего лишь" 700т. Даже если не заиграет, легко себя окупит...
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