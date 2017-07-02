Божович оценил шансы Петковича в «Спартаке»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович оценил приобретение «Спартаком» Марко Петковича, с которым он работал в «Црвене Звезде». По словам специалиста, столичный клуб не прогадал с этим трансфером.

– «Спартак» подписал защитника Марко Петковича, с которым вы работали в «Црвене Звезде». Какого вы о нем мнения?

– Хороший исполнитель, может бегать по всей бровке. Техника неплохая. Если получит шанс в «Спартаке», то его использует.

– Но ему 24, и клуб вне Сербии он нашел только свободным агентом, а в сборной – гость редкий. Обычно молодые талантливые сербы до такого возраста у себя в стране не задерживаются.

– Ну, не знаю, почему его никто не забрал раньше.

– Но и вы его не приглашали в «Арсенал».

– У нас на этой позиции проблем нет.

– В «Спартаке» справа действует Ещенко, ему 33. Петкович сильнее?

– «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов, плюс Премьер-лига и Кубок. Каррере на каждой позиции нужно по два качественных футболиста. Видимо, и Ещенко, и Петкович получат время.