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    Божович оценил шансы Петковича в «Спартаке»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович оценил приобретение «Спартаком» Марко Петковича, с которым он работал в «Црвене Звезде». По словам специалиста, столичный клуб не прогадал с этим трансфером.

    – «Спартак» подписал защитника Марко Петковича, с которым вы работали в «Црвене Звезде». Какого вы о нем мнения?

    – Хороший исполнитель, может бегать по всей бровке. Техника неплохая. Если получит шанс в «Спартаке», то его использует.

    – Но ему 24, и клуб вне Сербии он нашел только свободным агентом, а в сборной – гость редкий. Обычно молодые талантливые сербы до такого возраста у себя в стране не задерживаются.

    – Ну, не знаю, почему его никто не забрал раньше.

    – Но и вы его не приглашали в «Арсенал».

    – У нас на этой позиции проблем нет.

    – В «Спартаке» справа действует Ещенко, ему 33. Петкович сильнее?

    – «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов, плюс Премьер-лига и Кубок. Каррере на каждой позиции нужно по два качественных футболиста. Видимо, и Ещенко, и Петкович получат время.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2017 08:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 июля 2017, 13:34

      Бесплатно и с ЗП "всего лишь" 700т. Даже если не заиграет, легко себя окупит...

      0
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      Рейтинг: +6627

      maior-60 2 июля 2017, 13:00

      Поживем - увидим.

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 2 июля 2017, 12:42

      Про Тигиева забыли , он тоже может играть справа, это вообще интересно, что у Спартака есть Тигиев и Ещенко которые почти одинаково могут играть что слева , что справа при желании тренера конечно.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 июля 2017, 10:32

      Пригодится.

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