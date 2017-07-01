Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гончаренко: «Дзагоев наверняка сыграет в следующем матче»

1 июля 2017, 23:56
7

Главный тренер ЦСКА после победы над «Партизаном» (3:0) в товарищеском матче прокомментировал ситуацию в команде.

— Мы продолжаем тренироваться в двухразовом режиме. Ещe есть определeнные моменты, когда тяжело физически. Но мы улучшили структуру игры по сравнению с первым матчем. Добавился Марио, что не может не радовать. Каждый игрок, несущий атакующий потенциал, разнообразит нашу игру. Мы начали многие вещи делать правильно в защите, в результате находим тот баланс, который нужен в преддверии старта в чемпионате.

— Хочется отдельно задать вопрос по Марио Фернандесу. В первом тайме он выглядел очень здорово. Как оцените его готовность?
— Он ещe мало тренировался, много пропустил. Но, зная его любовь к тренировкам и футболу, не сомневаемся, что он с каждым днeм будет улучшать свою форму. Важно, чтобы он привык к этой маске, в которой ему ещe достаточно долгое время придeтся играть. Тем не менее, по-другому всe смотрится, когда у нас более атакующий вариант состава.

— Кто может сыграть в следующей игре? Могут это быть Васин, Головин и Дзагоев?
— Мы оценим их состояние. Если будут готовы, конечно, они сыграют. Осталось всего два матча. Дзагоев сыграет наверняка.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан Гончаренко Виктор
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nerlinger
1498948780
Здоровья Алану! И Удачи!
Ответить
igormaddog
1498950228
Дзага мы ждем тебя!
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1498962243
ЦСКА готовится тихо и, похоже, серьезно в отличии от зенитовского шабаша. Достойно уважения.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1498964347
Президент ЦСКА Евгений Гинер во время лекции в бизнес-школе RMA высказался о посещаемости матчей в России и прибыли от продажи билетов. Трансферы – это не соревнование. Даже если половину «Барселоны» скупить, мы ничего не будем стоить в Европе. У нас в стране на звезд не ходят. Не покупают футболки с их именем. На Месси несколько раз сходят, а потом привыкнут и перестанут. Стадион может зарабатывать деньги только со скайбоксов. В Европе за 30 евро самый дешевый билет продают. У нас 6000-7000 рублей – абонемент на сезон. Если мы полностью заполним VIP-ложу, стадион будет приносить порядка 18 миллионов долларов. А 28 000, пришедшие за 150 рублей, это деньги, которых хватит, чтобы убрать за ними на стадионе.
Ответить
giluxa1963
1498970461
главное что бы не ломался этот хрустальный мальчик
Ответить
kaa-71
1498972419
Алан главное без травм
Ответить
Главные новости
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
1
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
4
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
2
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
7
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
19
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
2
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
8
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
15
Все новости
Все новости
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
2
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
1
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
3
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
8
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
6
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
14
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
3
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
9
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
2
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
4
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+