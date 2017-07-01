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    Гончаренко: «Дзагоев наверняка сыграет в следующем матче»

    Главный тренер ЦСКА после победы над «Партизаном» (3:0) в товарищеском матче прокомментировал ситуацию в команде.

    — Мы продолжаем тренироваться в двухразовом режиме. Ещe есть определeнные моменты, когда тяжело физически. Но мы улучшили структуру игры по сравнению с первым матчем. Добавился Марио, что не может не радовать. Каждый игрок, несущий атакующий потенциал, разнообразит нашу игру. Мы начали многие вещи делать правильно в защите, в результате находим тот баланс, который нужен в преддверии старта в чемпионате.

    — Хочется отдельно задать вопрос по Марио Фернандесу. В первом тайме он выглядел очень здорово. Как оцените его готовность?
    — Он ещe мало тренировался, много пропустил. Но, зная его любовь к тренировкам и футболу, не сомневаемся, что он с каждым днeм будет улучшать свою форму. Важно, чтобы он привык к этой маске, в которой ему ещe достаточно долгое время придeтся играть. Тем не менее, по-другому всe смотрится, когда у нас более атакующий вариант состава.

    — Кто может сыграть в следующей игре? Могут это быть Васин, Головин и Дзагоев?
    — Мы оценим их состояние. Если будут готовы, конечно, они сыграют. Осталось всего два матча. Дзагоев сыграет наверняка.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    01.07.2017 23:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 2 июля 2017, 08:13

      Алан главное без травм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 июля 2017, 07:41

      главное что бы не ломался этот хрустальный мальчик

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > giluxa1963 2 июля 2017, 08:04

      Главное, что бы игроки из других команд не ломали игроков команд.

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 05:59

      Президент ЦСКА Евгений Гинер во время лекции в бизнес-школе RMA высказался о посещаемости матчей в России и прибыли от продажи билетов.
      Трансферы – это не соревнование. Даже если половину «Барселоны» скупить, мы ничего не будем стоить в Европе. У нас в стране на звезд не ходят. Не покупают футболки с их именем. На Месси несколько раз сходят, а потом привыкнут и перестанут.
      Стадион может зарабатывать деньги только со скайбоксов. В Европе за 30 евро самый дешевый билет продают. У нас 6000-7000 рублей – абонемент на сезон.
      Если мы полностью заполним VIP-ложу, стадион будет приносить порядка 18 миллионов долларов. А 28 000, пришедшие за 150 рублей, это деньги, которых хватит, чтобы убрать за ними на стадионе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 05:24

      ЦСКА готовится тихо и, похоже, серьезно в отличии от зенитовского шабаша. Достойно уважения.

      3
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 2 июля 2017, 02:03

      Дзага мы ждем тебя!

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 июля 2017, 01:39

      Здоровья Алану! И Удачи!

      1
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