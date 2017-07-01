Гончаренко: «Дзагоев наверняка сыграет в следующем матче»

Главный тренер ЦСКА после победы над «Партизаном» (3:0) в товарищеском матче прокомментировал ситуацию в команде.

— Мы продолжаем тренироваться в двухразовом режиме. Ещe есть определeнные моменты, когда тяжело физически. Но мы улучшили структуру игры по сравнению с первым матчем. Добавился Марио, что не может не радовать. Каждый игрок, несущий атакующий потенциал, разнообразит нашу игру. Мы начали многие вещи делать правильно в защите, в результате находим тот баланс, который нужен в преддверии старта в чемпионате.



— Хочется отдельно задать вопрос по Марио Фернандесу. В первом тайме он выглядел очень здорово. Как оцените его готовность?

— Он ещe мало тренировался, много пропустил. Но, зная его любовь к тренировкам и футболу, не сомневаемся, что он с каждым днeм будет улучшать свою форму. Важно, чтобы он привык к этой маске, в которой ему ещe достаточно долгое время придeтся играть. Тем не менее, по-другому всe смотрится, когда у нас более атакующий вариант состава.



— Кто может сыграть в следующей игре? Могут это быть Васин, Головин и Дзагоев?

— Мы оценим их состояние. Если будут готовы, конечно, они сыграют. Осталось всего два матча. Дзагоев сыграет наверняка.