Попов о драке в товарищеском матче: «Такие вещи происходят, когда команды долго сидят на сборах»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился впечатлениями от сборов в Австрии и прокомментировал исход товарищеской встречи с «Вождовацем» (3:2). Напомним, в концовке матча Зе Луиш и Марко Гаич получили были удалены за драку.

«Почти каждый день у нас по две тренировки. Бегали под нагрузками, тем не менее сыграли очень хорошо. Многое получалось, поэтому заслуженно победили. Стычка в концовке? Такие вещи почти всегда происходят, когда команды долго сидят на сборах. Ничего страшного – самое главное, мы выиграли. Требования Карреры остались прежними – победы и стопроцентая отдача на тренировках», — сказал 29-летний болгарин.