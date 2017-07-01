Попов о драке в товарищеском матче: «Такие вещи происходят, когда команды долго сидят на сборах»

Драка- пик событий,как на любой свадьбе,так и(как выясняется)на долгих сборах Спартака... Драке предшествует сначала веселуха с употреблением лёгоньких спиртосодержащих напитков, правильные речи,переходящие в "базары", увеличение крепости напитков и фривольности с дамами, потом требования ответить " за базар" и,как апофеоз-ДРАКА...Свадьба без драки убога,неполноценна.. А какие сборы без драки? Насмешка одна, а не сборы...
А у других команд тоже так же? Или и в этом вопросе Спартак-чемпион?
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился впечатлениями от сборов в Австрии и прокомментировал исход товарищеской встречи с «Вождовацем» (3:2). Напомним, в концовке матча Зе Луиш и Марко Гаич получили были удалены за драку.
«Почти каждый день у нас по две тренировки. Бегали под нагрузками, тем не менее сыграли очень хорошо. Многое получалось, поэтому заслуженно победили. Стычка в концовке? Такие вещи почти всегда происходят, когда команды долго сидят на сборах. Ничего страшного – самое главное, мы выиграли. Требования Карреры остались прежними – победы и стопроцентая отдача на тренировках», — сказал 29-летний болгарин.
Драка Спартака и Вождоваца. Точнее, ее концовка. pic.twitter.com/KMg69aTPR0— Олег Лы́сенко (@o_lysenko) 1 июля 2017 г.