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  • Попов о драке в товарищеском матче: «Такие вещи происходят, когда команды долго сидят на сборах»

Попов о драке в товарищеском матче: «Такие вещи происходят, когда команды долго сидят на сборах»

1 июля 2017, 21:33
5

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился впечатлениями от сборов в Австрии и прокомментировал исход товарищеской встречи с «Вождовацем» (3:2). Напомним, в концовке матча Зе Луиш и Марко Гаич получили были удалены за драку.

«Почти каждый день у нас по две тренировки. Бегали под нагрузками, тем не менее сыграли очень хорошо. Многое получалось, поэтому заслуженно победили. Стычка в концовке? Такие вещи почти всегда происходят, когда команды долго сидят на сборах. Ничего страшного – самое главное, мы выиграли. Требования Карреры остались прежними – победы и стопроцентая отдача на тренировках», — сказал 29-летний болгарин.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Ивелин
Комментарии (5)
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Диктор
1498933659
Вот и следуйте им.
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RedWhiteFans2
1498936245
Денежки капают, Вы -тренируетесь. Болельщики ждут результатов. Время покажет, кто. На что способен.
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VSt
1498941149
При любых обстоятельствах, драка никого не красит. Лично меня этот эпизод огорчает. Эмоции понять можно, но гордится нечем.
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Одинокий волк Маквейд
1498960826
Похоже команда всерьез отрабатывает высокий прессинг
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семёнычев
1498971388
Драка- пик событий,как на любой свадьбе,так и(как выясняется)на долгих сборах Спартака... Драке предшествует сначала веселуха с употреблением лёгоньких спиртосодержащих напитков, правильные речи,переходящие в "базары", увеличение крепости напитков и фривольности с дамами, потом требования ответить " за базар" и,как апофеоз-ДРАКА...Свадьба без драки убога,неполноценна.. А какие сборы без драки? Насмешка одна, а не сборы... А у других команд тоже так же? Или и в этом вопросе Спартак-чемпион?
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