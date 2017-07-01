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    Попов о драке в товарищеском матче: «Такие вещи происходят, когда команды долго сидят на сборах»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился впечатлениями от сборов в Австрии и прокомментировал исход товарищеской встречи с «Вождовацем» (3:2). Напомним, в концовке матча Зе Луиш и Марко Гаич получили были удалены за драку.

    «Почти каждый день у нас по две тренировки. Бегали под нагрузками, тем не менее сыграли очень хорошо. Многое получалось, поэтому заслуженно победили. Стычка в концовке? Такие вещи почти всегда происходят, когда команды долго сидят на сборах. Ничего страшного – самое главное, мы выиграли. Требования Карреры остались прежними – победы и стопроцентая отдача на тренировках», — сказал 29-летний болгарин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.07.2017 21:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 2 июля 2017, 07:56

      Драка- пик событий,как на любой свадьбе,так и(как выясняется)на долгих сборах Спартака... Драке предшествует сначала веселуха с употреблением лёгоньких спиртосодержащих напитков, правильные речи,переходящие в "базары", увеличение крепости напитков и фривольности с дамами, потом требования ответить " за базар" и,как апофеоз-ДРАКА...Свадьба без драки убога,неполноценна.. А какие сборы без драки? Насмешка одна, а не сборы...
      А у других команд тоже так же? Или и в этом вопросе Спартак-чемпион?

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 05:00

      Похоже команда всерьез отрабатывает высокий прессинг

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      Рейтинг: +1426

      VSt 1 июля 2017, 23:32

      При любых обстоятельствах, драка никого не красит.
      Лично меня этот эпизод огорчает. Эмоции понять можно, но гордится нечем.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 июля 2017, 22:10

      Денежки капают, Вы -тренируетесь. Болельщики ждут результатов. Время покажет, кто. На что способен.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 июля 2017, 21:27

      Вот и следуйте им.

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