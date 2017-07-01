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    Мутко – о допинге в футболе: «Отвечать больше нечего. Могу только станцевать»

    Президент РФС Виталий Мутко в очередной раз прокомментировал спекуляции вокруг темы допинга сборной России на чемпионате мира-2014 в Бразилии. По словам функционера, ни один российский футболист не принимает и не принимал никакие запрещенные препараты.

    «В футболе допинг не актуален. Это разговоры для обывателей. Шесть наших клубов играют в еврокубках. Там постоянно идет контроль. Внутри чемпионата России идет контроль в каждом туре. Сборную России проверяли до, во время и после Кубка конфедераций. Что мы еще должны сделать? Как реагировать на бесконечные обвинения? Только если в танце могу вам что-то еще ответить! Давайте хоть чему-то доверять. Система допинг-контроля не позволяет массовые манипуляции. Наших спортсменов постоянно тестируют.

    ФИФА не занимается допинг-контролем. Пробы берут организации аккредитованные ВАДА – шведские, немецкие. Они приезжают по заданию, берут тесты и увозят их в аккредитованные лаборатории заграницей. Но раз пробы берут в России, возникают какие-то подозрения. Видимо, воздух у нас такой. У нас нет фактов по допингу в российском футболе. Было обращение по семи игрокам. Два девочки, мальчики 15-17 лет. Не для этого мы инвестирует деньги в спорт, чтобы какую-то медалюшку отвоевать жульническим путем», – заявил Мутко.

    Добавим, что 1 июля президент ФИФА Джанни Инфантино официально уведомил, что в течение ЧМ-2014 сборная России допинг не принимала.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2017 14:24
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +459

      77SAM 2 июля 2017, 08:53

      Ага... "Лебединое озеро!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 1 июля 2017, 17:33

      Бред вся эта тема с допингом, нашим даже он не поможет это все понимают...детский футбол нужно развивать как немцы и всё будет тип-топ...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 1 июля 2017, 17:24

      мы инвестируем деньги в спорт не для медалюшки, а для распила

      2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 1 июля 2017, 17:07

      Муть мутная)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 1 июля 2017, 16:52

      Наверняка танцует также,как говорит по английски..)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 июля 2017, 16:33

      Фраза про "медалюшку и жульнический путь" понравилась.... Редкий случай, но вроде неплохо отплевался...

      4
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      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > insider_retro 1 июля 2017, 16:43

      Если бы медалюшка материализовалась, он бы ее не снимал даже в бане

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 июля 2017, 16:10

      Да он сам под допингом постоянно, походу под чем-то тяжёлым! Регулярно такую чушь просто так нести невозможно!

      1
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Обер-КанцлерЪ 1 июля 2017, 16:34

      Ну он же старается.... Он на острие атаки, ему за всё расхлёбывать... Может он даже недосыпает от волнения...

      4
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 1 июля 2017, 16:05

      шутит он, а стыдно мне(

      3
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 1 июля 2017, 15:48

      Один вешаться собрался, другой танцует... Шли бы вы на хрен с такой манерой общения.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Футболозавр Рекс 1 июля 2017, 16:37

      Креативят... У них это приветствуется...

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 1 июля 2017, 15:42

      Мутко иногда че нибудь как загнет...фром май харт.. Как будто сам под допингом...

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > mihail200606 1 июля 2017, 16:30

      а я бы посмотрел цыганочку с выходом по-мутковски

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > mihail200606 1 июля 2017, 16:37

      ИНОГДА??? Вроде, чаще....

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