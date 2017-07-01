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  • Мутко – о допинге в футболе: «Отвечать больше нечего. Могу только станцевать»

Мутко – о допинге в футболе: «Отвечать больше нечего. Могу только станцевать»

1 июля 2017, 14:24
26

Президент РФС Виталий Мутко в очередной раз прокомментировал спекуляции вокруг темы допинга сборной России на чемпионате мира-2014 в Бразилии. По словам функционера, ни один российский футболист не принимает и не принимал никакие запрещенные препараты.

«В футболе допинг не актуален. Это разговоры для обывателей. Шесть наших клубов играют в еврокубках. Там постоянно идет контроль. Внутри чемпионата России идет контроль в каждом туре. Сборную России проверяли до, во время и после Кубка конфедераций. Что мы еще должны сделать? Как реагировать на бесконечные обвинения? Только если в танце могу вам что-то еще ответить! Давайте хоть чему-то доверять. Система допинг-контроля не позволяет массовые манипуляции. Наших спортсменов постоянно тестируют.

ФИФА не занимается допинг-контролем. Пробы берут организации аккредитованные ВАДА – шведские, немецкие. Они приезжают по заданию, берут тесты и увозят их в аккредитованные лаборатории заграницей. Но раз пробы берут в России, возникают какие-то подозрения. Видимо, воздух у нас такой. У нас нет фактов по допингу в российском футболе. Было обращение по семи игрокам. Два девочки, мальчики 15-17 лет. Не для этого мы инвестирует деньги в спорт, чтобы какую-то медалюшку отвоевать жульническим путем», – заявил Мутко.

Добавим, что 1 июля президент ФИФА Джанни Инфантино официально уведомил, что в течение ЧМ-2014 сборная России допинг не принимала.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Россия Мутко Виталий
Комментарии (26)
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Одинокий волк Маквейд
1498908854
А Еременко в Лимпопо играл? Или его не в Еврокубках застукали, а танцор?
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Atom2020
1498912265
Всегда верил, что именно в танцах его призвание ...
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mihail200606
1498912921
Мутко иногда че нибудь как загнет...фром май харт.. Как будто сам под допингом...
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Футболозавр Рекс
1498913334
Один вешаться собрался, другой танцует... Шли бы вы на хрен с такой манерой общения.
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ПФК ЦСКА Моscow
1498914335
шутит он, а стыдно мне(
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Обер-КанцлерЪ
1498914636
Да он сам под допингом постоянно, походу под чем-то тяжёлым! Регулярно такую чушь просто так нести невозможно!
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insider_retro
1498915986
Фраза про "медалюшку и жульнический путь" понравилась.... Редкий случай, но вроде неплохо отплевался...
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Микояновский мясокомбинат
1498917168
Наверняка танцует также,как говорит по английски..)))
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diadushka
1498919081
мы инвестируем деньги в спорт не для медалюшки, а для распила
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forward33
1498919616
Бред вся эта тема с допингом, нашим даже он не поможет это все понимают...детский футбол нужно развивать как немцы и всё будет тип-топ...
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