Мутко – о допинге в футболе: «Отвечать больше нечего. Могу только станцевать»

Президент РФС Виталий Мутко в очередной раз прокомментировал спекуляции вокруг темы допинга сборной России на чемпионате мира-2014 в Бразилии. По словам функционера, ни один российский футболист не принимает и не принимал никакие запрещенные препараты.

«В футболе допинг не актуален. Это разговоры для обывателей. Шесть наших клубов играют в еврокубках. Там постоянно идет контроль. Внутри чемпионата России идет контроль в каждом туре. Сборную России проверяли до, во время и после Кубка конфедераций. Что мы еще должны сделать? Как реагировать на бесконечные обвинения? Только если в танце могу вам что-то еще ответить! Давайте хоть чему-то доверять. Система допинг-контроля не позволяет массовые манипуляции. Наших спортсменов постоянно тестируют.

ФИФА не занимается допинг-контролем. Пробы берут организации аккредитованные ВАДА – шведские, немецкие. Они приезжают по заданию, берут тесты и увозят их в аккредитованные лаборатории заграницей. Но раз пробы берут в России, возникают какие-то подозрения. Видимо, воздух у нас такой. У нас нет фактов по допингу в российском футболе. Было обращение по семи игрокам. Два девочки, мальчики 15-17 лет. Не для этого мы инвестирует деньги в спорт, чтобы какую-то медалюшку отвоевать жульническим путем», – заявил Мутко.

Добавим, что 1 июля президент ФИФА Джанни Инфантино официально уведомил, что в течение ЧМ-2014 сборная России допинг не принимала.