Ачерби: «Переход в «Зенит»? Пока это только слухи»

Защитник «Сассуоло» Франческо Ачерби прокомментировал информацию о возможном своем переходе в «Зенит». Как отметил футболист, пока данный вариант находится на уровне слухов.

«Переход в «Зенит»? Пока это только слухи. Подождем и посмотрим, как события станут развиваться. У меня действующий контракт, но не думаю, что я испытаю проблемы при желании переехать заграницу», – приводит слова футболиста Premium Sport.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовы заплатить за 28-летнего итальянца 14 миллионов евро.