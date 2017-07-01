Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ачерби: «Переход в «Зенит»? Пока это только слухи»

    Защитник «Сассуоло» Франческо Ачерби прокомментировал информацию о возможном своем переходе в «Зенит». Как отметил футболист, пока данный вариант находится на уровне слухов.

    «Переход в «Зенит»? Пока это только слухи. Подождем и посмотрим, как события станут развиваться. У меня действующий контракт, но не думаю, что я испытаю проблемы при желании переехать заграницу», – приводит слова футболиста Premium Sport.

    Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовы заплатить за 28-летнего итальянца 14 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2017 10:23
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC 1 июля 2017, 12:44

      Видимо замена Маноласу,лишь бы не на лавочку

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11