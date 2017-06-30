Марадона: «Приехал, чтобы возглавить сборную России»

Лучший футболист в истории Аргентины и ныне тренер Диего Марадона заявил, что готов стать главным тренером сборной России. Об этом он сказал в ответе на вопрос о целях своего визита в Россию, где он сейчас и находится.

«Готов ли возглавить россиян? Так я для этого и приехал! У меня очень много планов, и впереди меня ждет много работы», – сказал южноамериканец.

Добавим, что наиболее значимым местом работы Марадоны в качестве наставника была сборная Аргентины (2008-2010 гг.), однако серьезных успехов с ней экс-нападающий не добился.