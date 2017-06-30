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Марадона: «Приехал, чтобы возглавить сборную России»

30 июня 2017, 20:40
55

Лучший футболист в истории Аргентины и ныне тренер Диего Марадона заявил, что готов стать главным тренером сборной России. Об этом он сказал в ответе на вопрос о целях своего визита в Россию, где он сейчас и находится.

«Готов ли возглавить россиян? Так я для этого и приехал! У меня очень много планов, и впереди меня ждет много работы», – сказал южноамериканец.

Добавим, что наиболее значимым местом работы Марадоны в качестве наставника была сборная Аргентины (2008-2010 гг.), однако серьезных успехов с ней экс-нападающий не добился.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Марадона Диего
Комментарии (55)
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Mr_Digorec
1498845052
Вот только тебя нам и не хватало.....нервный кокаинист.....
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Михайловский Технарь
1498845793
Если с Аргентиной серьезных успехов не добился, то с нашими и подавно
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vitvik
1498846189
Пусть сборную Германии возглавит. Замучили немцы всё выигрывать.
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shinnik
1498847110
у нас алкашей на этот почёт полно,зачем наркоты..? Оставьте Стаса в покое..
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Snerg
1498850415
они что там вообще дебилы? Ребята давай реально петицию создадим ,чтоб мутко сняли?
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SERGEI12345
1498851814
кому вы верите????????????
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абжора
1498853679
Встречали хлебом и солью.Но Мутко заменил соль на нечто другое.Вот и брешет мачо
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Atom2020
1498854748
"Об этом он сказал в ответе на вопрос о целях своего визита в Россию, где он сейчас и находится." ... по ссылке даже вопроса нет, на который он отвечал ... но зато написано, что "Марадона находится в Москве по приглашению «Советского спорта» и общественного движения «Россия любит футбол»" ... то есть Советский Спорт сам приглашает Марадону и сам же спрашивает нахрена тот приехал?
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Одинокий волк Маквейд
1498877408
Еще один Рюрик, подниматель земли русской. Как приехал, так и уедешь
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subbotaspartak
1498879445
Не только нюхнул, но и укололся. Прикололся.
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