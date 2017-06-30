Сыновья Данни покинут академию «Зенита»

Сыновья бывшего полузащитника «Зенита» Данни – Бернарду и Франсишку – не будут продолжать занятия в школе петербургского клуба. Об этом сообщила жена португальского футболиста Петра Гомеш.

Напомним, что Данни, выступавший за «Зенит» с 2008 года, покинул сине-бело-голубых по окончании сезона. В среду он подписал контракт с чешской «Славией».

«Мы покидаем Санкт-Петербург и переезжаем в Прагу. Дети не будут продолжать занятия в структуре «Зенита», их уже ждут в футбольной школе «Славии». Информация в интернете о том, что Бернарду и Франсишку останутся в Петербурге в футбольном интернате, не соответствует действительности», – сказала Гомеш.