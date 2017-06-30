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Сыновья Данни покинут академию «Зенита»

30 июня 2017, 12:40
12

Сыновья бывшего полузащитника «Зенита» ДанниБернарду и Франсишку – не будут продолжать занятия в школе петербургского клуба. Об этом сообщила жена португальского футболиста Петра Гомеш.

Напомним, что Данни, выступавший за «Зенит» с 2008 года, покинул сине-бело-голубых по окончании сезона. В среду он подписал контракт с чешской «Славией».

«Мы покидаем Санкт-Петербург и переезжаем в Прагу. Дети не будут продолжать занятия в структуре «Зенита», их уже ждут в футбольной школе «Славии». Информация в интернете о том, что Бернарду и Франсишку останутся в Петербурге в футбольном интернате, не соответствует действительности», – сказала Гомеш.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Данни
Комментарии (12)
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multiscan
1498816165
В такой ситуации пацанов очень жаль. Они полностью, для своего возраста, адаптировались к местной жизни, прекрасно говорят по-русски. А теперь приходится ехать в другую страну на достаточно короткое время, русский язык они забудут, чешский не успеют выучить, потом вернутся в Португалию и через несколько лет забудут, опять в силу малолетства, всё что с ними было за годы жизни у нас в стране.
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VSt
1498818580
Жаль, что Данни покидает Россию. Его отношение к футболу - хороший пример для подражания для нашей молодежи. И парни его могли бы хорошо вписаться в наш футбол, когда подросли бы.
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dok66
1498821938
Так как бы самой собой разумеется ! Они и в Славии будут футбольному разуму учиться . Думаю , когда Данни принимал решение , судьба детей была не последним аргументом .
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FanatSerj
1498822467
Опять зенит своими тупыми решениями делает подлянку сборной России, да не сегодняшней, но в будущем с российским то гражданством и прямыми ногами от рождения могли бы и помочь сборной. Ну или хотя бы подтвердили, что не в кривых ногах дело, а вся гниль от футбольных чиновников распространяется.
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chempion_cska
1498834581
В жизни все меняется, время не останавливается на планете Земля.
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15112007
1498852074
Развод и девичья фамилия
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