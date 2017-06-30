Месси подпишет контракт с «Барселоной» 15 июля

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в предстоящем месяце продлит свой действующий контракт с каталонским клубом, сообщает Sport.es. По предварительным данным, подписание всех необходимых бумаг произойдет 15 июля.

Данное мероприятие откладывается из-за того, что 30 июня в Росарио состоится свадьба Лионеля Месси с Антонеллой. Подписание же контракта состоится после завершения свадебного путешествия молодой семейной пары.

Новый контракт будет рассчитан до 2021 года. В нем также будет прописана сумма отступных, которая составит рекордные 400 миллионов евро. Стоит отметить, что действующее соглашение 30-летнего футболиста истекает летом 2018 года.