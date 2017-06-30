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Ещенко назвал сборную России перевернутой страницей

30 июня 2017, 08:42
6

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко признался, что уже не рассчитывает на попадание в состав сборной России.

«Два с половиной матча видел – только второй тайм с мексиканцами пропустил из-за тренировки. Впечатления не радужные, раз команда не вышла.

Зобнина не хватало. Футболист он креативный, способный взять игру на себя. Головин сколько обводок сделал – молодец. А если бы их было несколько таких – может быть, совсем по-другому игра и результат сложились бы.

Думаю, для меня сборная – перевернутая страница. Если из чемпионской команды не берут, смысл тешить себя иллюзиями?» – сказал Ещенко.

Напомним, сборная России не смогла выйти из группы на Кубке конфедераций.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Ещенко Андрей Зобнин Роман Головин Александр
Комментарии (6)
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Вадим 1972
1498807428
Возьмут не возьмут, это дело второе. Надо игрой доказывать, что достоин! Если футболист так настроен, то где гарантия, что он в клубе будет выкладываться полностью, а не будет отбывать номер ? Скоро закат карьеры, зарплата идёт, зачем себя перетруждать.
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Диктор
1498810389
А ты задумайся почему не берут то?
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Андрей Питерский
1498813472
Вот интересно, один переживает, что может не сыграть за сборную, а Дзюба вон рыло воротит...
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vladimir-7
1498814947
Староват ты брат, вот ещё 3-х-4-х пенсионеров уберут, которые пешком ходят по полю, вот будет и порядок. Ну, это произойдет если Черчеса и Мудко уберут из сборной.
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+50/-50
1498836806
- "Если из чемпионской команды не берут". Своё ( или твоё ) чемпионство надо проверить или закалить. Какому чемпионату ровня "наш чемпион". Швейцарскому, кипрскому или немецкому, итальянскому, английскому? У тебя всё впереди.
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