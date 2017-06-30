Ещенко назвал сборную России перевернутой страницей

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко признался, что уже не рассчитывает на попадание в состав сборной России.

«Два с половиной матча видел – только второй тайм с мексиканцами пропустил из-за тренировки. Впечатления не радужные, раз команда не вышла.

Зобнина не хватало. Футболист он креативный, способный взять игру на себя. Головин сколько обводок сделал – молодец. А если бы их было несколько таких – может быть, совсем по-другому игра и результат сложились бы.

Думаю, для меня сборная – перевернутая страница. Если из чемпионской команды не берут, смысл тешить себя иллюзиями?» – сказал Ещенко.

Напомним, сборная России не смогла выйти из группы на Кубке конфедераций.