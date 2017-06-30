«ПСЖ» убрал Верратти с рекламных плакатов

Футболисты «ПСЖ» этим летом проведут предсезонный тур в США. Клуб рекламирует данной турне в Париже, разместив по всему городу специальные билборды, посвященные этому событию.

На них изображены главные звезды команды – Тиаго Силва, Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Эдинсон Кавани, Адриан Рабьо, Лукас Моура и Маркиньос. Стоит отметить, что в этом списке отсутствует полузащитник Марко Верратти.

Связано это с тем, что в руководстве клуба рассматривают вариант продажи футболиста в текущее межсезонье. Сам футболист рассчитывает начать следующий сезон в форме «Барселоны».