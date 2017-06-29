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  • Источник: «Зенит» увеличил предложение по Ачерби до 14 миллионов

Источник: «Зенит» увеличил предложение по Ачерби до 14 миллионов

29 июня 2017, 18:02
6

Защитник «Сассуоло» Франческо Ачерби может продолжить карьеру в «Зените». По информации источника, петербургский клуб увеличил предложение по 28-летнему итальянцу до 14 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые предложили за футболиста 9 миллионов. Агент игрока подтвердил интерес клуба к своему клиенту.

В прошедшем сезоне Ачерби провел за «Сассуоло» в Серии А 38 матчей, в которых забил четыре гола.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Сассуоло Ачерби Франческо
Комментарии (6)
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Сильвербой
1498748945
28 лет, за сборную не играет, 14 лямов???? Совсем еб...тые!!!!???
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hevbn 28
1498749527
По моему как раз то центральный защитник очень нужен Зениту , потому что все последние годы про оборону Зенита можно было говорить , что у них там Нету ,а согласитесь , что это не уровень для команды которая ставит себе задачу выход в полуфиналы Еврокубках , а Ачерби очень хороший защитник и он теоретически может закрыть проблему в обороне Зенита.
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Одинокий волк Маквейд
1498749570
Да, ребята, это не усиление, это вообще новый состав. Однажды получилось, да новых Халка, Витселя и Гарая не видно. Вспоминается дедушка Крылов:
Проказница-Мартышка,
Осёл,
Козёл
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.

Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки,—
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
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Garrincha58
1498751484
ну если за Смолова просят 30, то 14 совсем копейки тем более для Зенита,а в нынешнее время деньги вообще обесценились, если раньше лет 5 назад за 20-ку можно было купить почти топового игрока то сейчас надо потратить от 50-ти и выше
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серега кашин
1498752359
хорошего защитника и за меньшие деньги можно купить, и вообще нахрена зениту игроков на 2,5 состава
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