Источник: «Зенит» увеличил предложение по Ачерби до 14 миллионов

Защитник «Сассуоло» Франческо Ачерби может продолжить карьеру в «Зените». По информации источника, петербургский клуб увеличил предложение по 28-летнему итальянцу до 14 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые предложили за футболиста 9 миллионов. Агент игрока подтвердил интерес клуба к своему клиенту.
В прошедшем сезоне Ачерби провел за «Сассуоло» в Серии А 38 матчей, в которых забил четыре гола.
Источник: ФАН
Проказница-Мартышка,
Осёл,
Козёл
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки,—
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.