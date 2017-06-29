Источник: «Зенит» увеличил предложение по Ачерби до 14 миллионов

Защитник «Сассуоло» Франческо Ачерби может продолжить карьеру в «Зените». По информации источника, петербургский клуб увеличил предложение по 28-летнему итальянцу до 14 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые предложили за футболиста 9 миллионов. Агент игрока подтвердил интерес клуба к своему клиенту.

В прошедшем сезоне Ачерби провел за «Сассуоло» в Серии А 38 матчей, в которых забил четыре гола.