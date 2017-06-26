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Агент Ачерби сообщил, что игрок действительно может оказаться в «Зените»

26 июня 2017, 14:42
2

Агент Аугусто Карпеджани, представляющий интересы защитника «Сассуоло» Франческо Ачерби, рассказал, что вероятность переходя его клиента в «Зенит» действительно существует. Ранее сообщалось, что на приобретении 29-летнего игрока настаивает главный тренер петербуржцев Роберто Манчини.

«Правда ли, что Манчини хочет видеть Ачерби в «Зените»? Да, возможность трансфера Франческо существует, но больше я ничего не могу вам сказать.

Готов ли сам игрок к переходу? Франческо – игрок топ-уровня, который хочет выигрывать титулы и выступать в лиге чемпионов. «Зенит» – клуб с такими же амбициями. Поэтому существует вероятность, что Франческо перейдет в «Зенит», но у него все еще контракт с «Сассуоло». Для осуществления перехода необходимо, чтобы все стороны согласились на условия трансфера», – сказал Карпеджани.

В минувшем сезоне Ачерби провел 49 матчей, отметившись четырьмя результативными передачами. Его контракт с черно-зелеными истекает в июне 2018 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Сассуоло Ачерби Франческо
Комментарии (2)
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Обер-КанцлерЪ
1498481213
Фурсенко: «Легионеров нужно покупать таких, чтобы их можно было потом продать» Интересно, кому его потом можно будет продать, ему ведь уже 29 лет! И кстати аналогичный вопрос про Снейдера!
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tank219
1498483437
Как бы питерцы не наступили на те же грабли, что и Рубин в прошлом сезоне.
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