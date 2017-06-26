Агент Ачерби сообщил, что игрок действительно может оказаться в «Зените»

Агент Аугусто Карпеджани, представляющий интересы защитника «Сассуоло» Франческо Ачерби, рассказал, что вероятность переходя его клиента в «Зенит» действительно существует. Ранее сообщалось, что на приобретении 29-летнего игрока настаивает главный тренер петербуржцев Роберто Манчини.

«Правда ли, что Манчини хочет видеть Ачерби в «Зените»? Да, возможность трансфера Франческо существует, но больше я ничего не могу вам сказать.

Готов ли сам игрок к переходу? Франческо – игрок топ-уровня, который хочет выигрывать титулы и выступать в лиге чемпионов. «Зенит» – клуб с такими же амбициями. Поэтому существует вероятность, что Франческо перейдет в «Зенит», но у него все еще контракт с «Сассуоло». Для осуществления перехода необходимо, чтобы все стороны согласились на условия трансфера», – сказал Карпеджани.

В минувшем сезоне Ачерби провел 49 матчей, отметившись четырьмя результативными передачами. Его контракт с черно-зелеными истекает в июне 2018 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.