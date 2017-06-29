«Барселона» продлила контракт с перспективным полузащитником

Полузащитник резервного состава «Барселоны» Карлес Аленья продолжит выступать в каталонском клубе. Стороны пришли к соглашению о продлении контракта.

Новое соглашение 19-летнего футболиста с клубом рассчитано на три года. В случае, если Аленья пробьется в основной состав «Барселоны», то контракт автоматически может быть продлен еще на два сезона. В этом же случае отступные за молодого игрока возрастут до 75 миллионов евро.

Напомним, что в прошедшем сезоне Аленья трижды появлялся в играх своего клуба в Примере.