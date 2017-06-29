Белоус: «Ростов» потерял на уходе Полоза около 8 миллионов»

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус раскритиковал клуб за расставание с Дмитрием Полозом. Напомним, футболист ушел в «Зенит» свободным агентом. Он подписал трехлетний контракт с новым клубом.

«Это ненормальная ситуация с переходом Полоза в «Зенит» в качестве свободного агента. «Ростов» потерял на этом, наверное, около 8 миллионов. Тут надо понимать, что клуб мог на этом переходе заработать, а, видимо, заработали все, но не клуб», – сказал Белоус.

Вместе с Полозом из «Ростова» в «Зенит» перешел Александр Ерохин.