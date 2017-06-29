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Белоус: «Ростов» потерял на уходе Полоза около 8 миллионов»

29 июня 2017, 00:13
31

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус раскритиковал клуб за расставание с Дмитрием Полозом. Напомним, футболист ушел в «Зенит» свободным агентом. Он подписал трехлетний контракт с новым клубом.

«Это ненормальная ситуация с переходом Полоза в «Зенит» в качестве свободного агента. «Ростов» потерял на этом, наверное, около 8 миллионов. Тут надо понимать, что клуб мог на этом переходе заработать, а, видимо, заработали все, но не клуб», – сказал Белоус.

Вместе с Полозом из «Ростова» в «Зенит» перешел Александр Ерохин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Полоз Дмитрий
Комментарии (31)
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Freyk
1498684936
Такой менеджмент, который подписывает контракт с ведущим игроком с возможностью бесплатного расторжения в любой момент времени, нужно отстранить от любой подобной работы навсегда, они за всю жизнь не заработают столько денег, сколько «Зенит» выложил бы за Полоза и Ерохина, не будь у них этой опции.
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Nerlinger
1498686167
Даааа... в Ростове те ещё коммерсанты от футбола собрались!!! Тут либо Дураки савсем... либо это кому то очень выгодно...
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Tsigan
1498689735
Так я сразу написал что тут что то не то. Клуб катастрофический нуждается в деньгах , футболисты получили хорошую рекламу во время еврокомпании,а клуб отпускает лидеров бесплатно причём один из них (Ерохин) точно сидит на контракте,но почему то уходит бесплатно. Ведь очевиднейший момент что тут факт коррупции. Страна где проходят такие фокусы не имеет моральное право иметь положительные результаты на мировой арене,что касается футбола. Вот потом мы рассуждаем-почему так получилось с мексикой,Уэльсом,алжиром,Грецией,Словенией...... и до бесконечности.....
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Одинокий волк Маквейд
1498704793
Мутная история
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ipxxxx
1498706246
Ребята, не надо быть наивными. Схема проста до нельзя, трансферы Ростова проходят налом, и оседают в карманах разных людей. Некоторые люди в клубе и около клуба, заработали неплохо кэша. Только на счетах непосредственно клуба - баранка.
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Ще Гевара
1498706461
С уходом этих футболистов клуб потерял не только деньги.
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первый третий с права
1498712935
да просто наверное презику Ростова на карман кинули ляма 3 евро,думаю Ростов в скором времени станет банкротом и исчезнет.
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bset
1498713760
Вот вам и стратегия развития футбольной страны. Появляется в средней команде хороший игрок, призывается в сборную. И тут его покупает Зенит и сажает на лавку.
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Garrincha58
1498715902
видать свинки пэпи расхрюкались и возмутились больше всех что тут непонятного хлопцы подписывали контракт с такими условиями, что если их пригласят в другой клуб то они имеют право расторгнуть контракт,а что им делать в Ростове где по полгода не платят зарплату,а теперь еще и нет тренера вы бы стали работать без зарплаты, трындеть и возмущаться любой может особенно по шафе
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ALeX-161-rus
1498716373
Не бесплатно! Голубеву в карман упало по любому.
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