Агент Куртуа регулярно общается с представителями «Реала»

Футбольный агент Кристоф Хенротай, представляющий голкипера «Челси» Тибо Куртуа, рассказал, что поддерживает контакт с «Реалом». Напомним, мадридский клуб уже несколько сезонов интересуется бельгийским вратарем.

«Тибо интересен большим клубам. Куртуа — тот вратарь, который помогает выиграть игры и титулы. Я регулярно общаюсь с представителями «Реала». Моя роль — держать своего клиента в курсе ситуации», – рассказал Хенротай порталу sportmagazine.levif.be.

Контракт Куртуа с «Челси» действует до лета 2019 года. В прошедшем сезоне Куртуа провел в английской Премьер-лиге 36 матчей, 16 из которых отыграл на ноль.