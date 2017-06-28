Орлов: «С приходом Полоза придется встрепенуться Кокорину, Дзюбе и Шатову»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход в «Зенит» из «Ростова» Дмитрия Полоза. По мнению журналиста, теперь среди российских игроков команды конкуренция будет на порядок выше.

«Дмитрий доказал, что он довольно эффективный форвард. Если еще и уровень передач будет повыше, возникнет больше моментов. Так что его приход создаст хорошую конкуренцию.

Кому? Прежде всего – Кокорину. А еще Дзюбе и Шатову. В любом случае, и Кокорину, и Дзюбе, и Шатову придется встрепенуться. Новый тренер, новые игроки», – заявил Орлов.

Полоз подписал с «Зенитом» трехлетний контракт.