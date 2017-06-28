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  • Орлов: «С приходом Полоза придется встрепенуться Кокорину, Дзюбе и Шатову»

Орлов: «С приходом Полоза придется встрепенуться Кокорину, Дзюбе и Шатову»

28 июня 2017, 17:41
11

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход в «Зенит» из «Ростова» Дмитрия Полоза. По мнению журналиста, теперь среди российских игроков команды конкуренция будет на порядок выше.

«Дмитрий доказал, что он довольно эффективный форвард. Если еще и уровень передач будет повыше, возникнет больше моментов. Так что его приход создаст хорошую конкуренцию.

Кому? Прежде всего – Кокорину. А еще Дзюбе и Шатову. В любом случае, и Кокорину, и Дзюбе, и Шатову придется встрепенуться. Новый тренер, новые игроки», – заявил Орлов.

Полоз подписал с «Зенитом» трехлетний контракт.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Шатов Олег Полоз Дмитрий Орлов Геннадий
Комментарии (11)
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Mahone
1498661517
Дзюбу в аренду В РОСТОВ,Кокошу в Арарат
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insider_retro
1498661520
Ну раз Орлов сказал, значит действительно придётся встрепенуться... Не тренера же слушать...
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mig28
1498661787
Первые, за долгое время, правильные слова Орлова))
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mihail200606
1498663176
Кокорин давно перестал трепыхаться...пинка им всем хорошего...
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altezzik
1498663324
Кокорина пора на свалку!
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sevsor
1498665275
Угробят парня...Новосёлов, Бухаров, кто следующий?
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subbotaspartak
1498666112
Вы видели как просыпаются курицы? Вот это называется встрепенуться. Я предпочту зажмурится Когда эти... проснутся.
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eleng
1498667667
так они (не про Шатова) только и делают, что трепещутся, петушки....
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Нас Много
1498667879
А своих игроков Зенит растить не пробовал?
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Alex Flash
1498679277
С приходом Полоза Петушок будет чаще подавать надежды на скамейке запасных
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