Сарсания: «Зенит» покинет 6-7 футболистов»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания отметил, что в ближайшее время клуб должны пополнить легионеры европейского уровня. При этом питерцы намерены расстаться с шестью-семью игроками.

«В ближайшие часы, а скорее даже в ближайшие дни, мы планируем приобрести еще одного россиянина. На этом трансферы отечественных футболистов в «Зенит» закончатся.

В данный момент мы ведем переговоры по нескольким очень серьезным иностранным игрокам. Надеюсь, что в ближайшее время уже появится конкретная информация.

Мы подходим к выбору игроков серьезно и скрупулезно. Обязательно стоит ждать игроков европейского уровня. Но прямо сейчас нам нужно было укрепить российские позиции. Сильных игроков, к сожалению, не так много.

Есть круг футболистов из шести-семи человек, которые могут покинуть «Зенит». У каждого – индивидуальный случай, и сейчас клуб решает этот вопрос. В Петербурге будет практически новая команда», – приводит слова Сарсании radiozenit.ru.

Ранее сообщалось, что в ближайшие часы «Зенит» может оформить сделку по переходу защитника «Ромы» Костаса Маноласа.