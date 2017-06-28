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Сарсания: «Зенит» покинет 6-7 футболистов»

28 июня 2017, 17:01
23

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания отметил, что в ближайшее время клуб должны пополнить легионеры европейского уровня. При этом питерцы намерены расстаться с шестью-семью игроками.

«В ближайшие часы, а скорее даже в ближайшие дни, мы планируем приобрести еще одного россиянина. На этом трансферы отечественных футболистов в «Зенит» закончатся.

В данный момент мы ведем переговоры по нескольким очень серьезным иностранным игрокам. Надеюсь, что в ближайшее время уже появится конкретная информация.

Мы подходим к выбору игроков серьезно и скрупулезно. Обязательно стоит ждать игроков европейского уровня. Но прямо сейчас нам нужно было укрепить российские позиции. Сильных игроков, к сожалению, не так много.

Есть круг футболистов из шести-семи человек, которые могут покинуть «Зенит». У каждого – индивидуальный случай, и сейчас клуб решает этот вопрос. В Петербурге будет практически новая команда», – приводит слова Сарсании radiozenit.ru.

Ранее сообщалось, что в ближайшие часы «Зенит» может оформить сделку по переходу защитника «Ромы» Костаса Маноласа.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Сарсания Константин
Комментарии (23)
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Barsuk52
1498660609
Уже ушли Ломбертс и Данни, джорджевич новосельцев эрнани и рязанцев в аренды
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paracetamol
1498660893
Бездельников много расплодили.
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insider_retro
1498661060
Круговорот игроков с надеждой на качественное улучшение... Хочется видеть и в чемпе и в еурокубках команды, способные решать поставленные задачи, громить соперников.... Что бы пели сердца и болел и поклонников ИГРЫ!!!...
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Mahone
1498661325
Новая команда-да!!!!!!!!! С таким составом в 8ке еле будете,поверьте мне
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Tajik-za Zenit
1498661406
Надеюсь Кокорин первый кандидат
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Сильвербой
1498663103
Какая разница, Зенит уже успел другого говна набрать!
Ответить
Джой
1498664753
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет!
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Челнинец
1498664966
Балласт: Луиш Нету, Рязанцев, Юсупов, Маурусио, Кокоша, Файзуллин, Эрнани, Многих в Аренду можно отдать!
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4erenok
1498666566
А вы друзья как не садитесь, всё в футболисты не годитесь.Это из литературы,можно и из математики-при перестановке мест....результата не меняется
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Одинокий волк Маквейд
1498707532
От точечного усиления к ковровым бомбардировкам.
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