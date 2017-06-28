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Полоз: «Манчини сказал, что нуждается во мне»

28 июня 2017, 14:06
9

Полузащитник Дмитрий Полоз прокомментировал свой переход из «Ростова» в «Зенит». Контракт с питерским клубом рассчитан на три года.

«В принципе, я думаю, с адаптацией проблем не должно быть, потому что много ребят в команде, которых я знаю и по чемпионату России, и по сборной. В первую очередь, надо познакомиться с тренером, с тренерским штабом. Думаю, что никаких проблем с адаптацией не будет. А то, что много ребят из «Ростова» — это, как говорится, неплохо.

Возможность поработать с Манчини стала одним из самых важных факторов, из-за которых я перешел в «Зенит». Тренер сказал, что нуждается во мне, хотел бы меня видеть в команде, поэтому я очень рад. Хочу и мечтаю поработать с таким специалистом. Знаю, что он много времени уделяет тактике и дисциплине. Я, в принципе, с такими тренерами, как Красножан и Бердыев, работал, поэтому мне импонирует дисциплина на поле», – заявил Полоз.

В минувшем сезоне хавбек провел 40 матчей, забив 14 мячей и сделав восемь голевых передач.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Полоз Дмитрий Манчини Роберто
Комментарии (9)
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Stavropolets
1498648938
Удачи. Главное тренера не разочаруй.
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ФК_Полоцк
1498649466
Манчини: "I need you Dima".
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bset
1498649551
Манчини сказал, что руководство сказало ему, что они нуждаются в Полозе.
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nik55
1498651339
скамейка длинная--------- места всем хватит
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OldenVad
1498652407
Рязанцеву тоже так говорили, кто о нем теперь слышит?
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FanatSerj
1498652618
А в начали говорили, что Рубин\Бердыев "Ростов" разберет, а тут оно вон как вышло. Времена идут, а ничего не меняется.
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Garrincha58
1498653116
лимит нуждается, а не Манчини только как он вас выпускать будет наверное посменно, составит график выхода на работу
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vladik12
1498660130
Он тебя даже не знает.
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deinego77@yandex.ru
1498673364
Манчини я так полагаю очень внимательно следил за Ростовом в последнее время. Богатство игроков Ростова удивляет.Не удивит скоро их место на скамье запасных.
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