Полоз: «Манчини сказал, что нуждается во мне»

Полузащитник Дмитрий Полоз прокомментировал свой переход из «Ростова» в «Зенит». Контракт с питерским клубом рассчитан на три года.

«В принципе, я думаю, с адаптацией проблем не должно быть, потому что много ребят в команде, которых я знаю и по чемпионату России, и по сборной. В первую очередь, надо познакомиться с тренером, с тренерским штабом. Думаю, что никаких проблем с адаптацией не будет. А то, что много ребят из «Ростова» — это, как говорится, неплохо.

Возможность поработать с Манчини стала одним из самых важных факторов, из-за которых я перешел в «Зенит». Тренер сказал, что нуждается во мне, хотел бы меня видеть в команде, поэтому я очень рад. Хочу и мечтаю поработать с таким специалистом. Знаю, что он много времени уделяет тактике и дисциплине. Я, в принципе, с такими тренерами, как Красножан и Бердыев, работал, поэтому мне импонирует дисциплина на поле», – заявил Полоз.

В минувшем сезоне хавбек провел 40 матчей, забив 14 мячей и сделав восемь голевых передач.