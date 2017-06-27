Источник: Манолас 28 июня прибудет в расположение «Зенита» для медосмотра

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что защитник римской «Ромы» Костас Манолас уже завтра отправится в стан санкт-петербургского «Зенита» для прохождения медицинского обследования. По его итогам, о переходе грека в клуб с берегов Невы будет объявлено официально.

Сумма, которую выплатят россияне за футболиста, составит 30 миллионов евро (без учета бонусов).

Ранее появилась информация, что перехватить Маноласа намерен лондонский «Челси», готовый предложить за защитника на 10 миллионов больше.