«Манчестер Юнайтед» готов отдать за Хамеса 80 миллионов

Английский «Манчестер Юнайтед» всерьез вознамерился приобрести полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса. «Красные дьяволы» готовы пожертвовать суммой в 80 миллионов евро ради покупки колумбийского исполнителя.

В ближайшее время британцы должны направить в адрес испанцев официальное предложение. Стоит отметить, что ранее сам футболист изъявлял желание покинуть стан сливочных.

В прошлом сезоне испанской Примеры южноамериканец принял участие в 22 матчах, забив в них восемь мячей. В приобретении Хамеса заинтересован лично главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.

Ранее появлялась информация, что купить футболиста намерен и французский «ПСЖ».