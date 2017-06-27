Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тошич не исключил ухода из ЦСКА

27 июня 2017, 21:50
5

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о своем будущем. Напомним, 30 июня истекает контракт футболиста с клубом.

За армейцев 30-летний серб выступает с 2010 года. В прошедшем сезоне в активе игрока в РФПЛ – 24 матча, один гол и три результативные передачи.

– Я продолжу тренироваться с ЦСКА на втором сборе, который начнется уже завтра. У меня действует контракт до 30 июля, поэтому буду готовиться к сезону в составе армейцев.

– Есть подвижки в переговорах о новом контакте с ЦСКА?

– Пока нет. Я жду руководство клуба, чтобы обсудить это. Они обещали приехать на первый сбор, но у них не получилось. Заверили, что будут на втором, там и поговорим.

– В связи с тем, что ЦСКА так тянет с обсуждением нового соглашения, не поубавилось желание остаться в стане армейцев?

– Я не раз говорил, что ЦСКА для меня – вся жизнь. Я в Москве провел больше времени, чем в «Партизане», чем в любой из юношеских школ. Так что мое желание остаться меньше не стало. Другое дело – желание клуба. Если руководство решит, что я не нужен команде – буду искать другое место, где продолжить карьеру.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тошич Зоран
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ФК_Полоцк
1498594126
Ну самое время Зорана свободным агентом отпустить... Кого бы еще им продать? Они не забыли про ЛЧ?)
Ответить
tank219
1498619999
Еду в Магадан
Ответить
sheddy
1498624230
Печально как то это все
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1498632487
сдал Зоран, а на понижение з/п, наверное, не согласен
Ответить
Чермындыр
1498633906
Хотелось бы, чтобы продлили контракт. Старый конь борозды не испортит. На замену точно подойдет.
Ответить
Главные новости
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
1
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
1
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
5
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
12
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Все новости
Все новости
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
1
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
5
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
12
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
3
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
8
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
2
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
3
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
7
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+