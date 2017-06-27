Тошич не исключил ухода из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о своем будущем. Напомним, 30 июня истекает контракт футболиста с клубом.

За армейцев 30-летний серб выступает с 2010 года. В прошедшем сезоне в активе игрока в РФПЛ – 24 матча, один гол и три результативные передачи.

– Я продолжу тренироваться с ЦСКА на втором сборе, который начнется уже завтра. У меня действует контракт до 30 июля, поэтому буду готовиться к сезону в составе армейцев.

– Есть подвижки в переговорах о новом контакте с ЦСКА?

– Пока нет. Я жду руководство клуба, чтобы обсудить это. Они обещали приехать на первый сбор, но у них не получилось. Заверили, что будут на втором, там и поговорим.

– В связи с тем, что ЦСКА так тянет с обсуждением нового соглашения, не поубавилось желание остаться в стане армейцев?

– Я не раз говорил, что ЦСКА для меня – вся жизнь. Я в Москве провел больше времени, чем в «Партизане», чем в любой из юношеских школ. Так что мое желание остаться меньше не стало. Другое дело – желание клуба. Если руководство решит, что я не нужен команде – буду искать другое место, где продолжить карьеру.