Божович: «Задача «Арсенала» – попасть в десятку»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился задачами команды на предстоящий сезон РФПЛ, а также рассказал, как себя чувствует в России.

«Приход в «Арсенал» – это новый вызов. Это шестая команда, которую я возглавляю в России. Некоторые люди говорят, что я здесь ничего не сделал. Я так не считаю, я проделал большую работу. Иностранец, который работал в шести разных командах, – это о чем-то говорит. В России я чувствую себя как дома, хорошо понимаю русский язык, неплохо говорю на нем. Русский менталитет мне очень близок. Это самое главное. Думаю, команда меня быстро примет.

В командах, с которыми я добивался успеха, были хорошие игроки. Тренер значит много для команды, но все равно играют и выигрывают футболисты. В «Арсенале» будут и русские, и иностранцы. Мы должны создать конкуренцию, она поднимает качество состава. Минимальная задача на сезон – десятое место. Максимальная – восьмое. При этом нужно хорошо выступить в Кубке России», – сказал черногорский специалист в интервью Myslo.

Добавим, что в РФПЛ наставник работал с такими командами, как «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив». Высшее достижение – победа в Кубке России с ростовчанами в 2014-м году.