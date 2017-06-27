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Божович: «Задача «Арсенала» – попасть в десятку»

27 июня 2017, 20:50
2

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился задачами команды на предстоящий сезон РФПЛ, а также рассказал, как себя чувствует в России.

«Приход в «Арсенал» – это новый вызов. Это шестая команда, которую я возглавляю в России. Некоторые люди говорят, что я здесь ничего не сделал. Я так не считаю, я проделал большую работу. Иностранец, который работал в шести разных командах, – это о чем-то говорит. В России я чувствую себя как дома, хорошо понимаю русский язык, неплохо говорю на нем. Русский менталитет мне очень близок. Это самое главное. Думаю, команда меня быстро примет.

В командах, с которыми я добивался успеха, были хорошие игроки. Тренер значит много для команды, но все равно играют и выигрывают футболисты. В «Арсенале» будут и русские, и иностранцы. Мы должны создать конкуренцию, она поднимает качество состава. Минимальная задача на сезон – десятое место. Максимальная – восьмое. При этом нужно хорошо выступить в Кубке России», – сказал черногорский специалист в интервью Myslo.

Добавим, что в РФПЛ наставник работал с такими командами, как «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив». Высшее достижение – победа в Кубке России с ростовчанами в 2014-м году.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Божович Миодраг
Комментарии (2)
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shinnik
1498585981
Главное-не в "молоко",Граф! С возвращением.!)
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ARSENAL TULA
1498607352
Надеемся ,что она осуществиться и АРСЕНАЛ перестанет бороться за выживание,но при этом нужно усиливаться
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