Чалханоглу может перейти из «Байера» в «Милан»

По информации Funke Sport, «Милан» ведет переговоры с «Байером» о трансфере полузащитника Хакана Чалханоглу. Сообщается, что «россонери» могут заплатить за 23-летнего игрока от 20 до 30 миллионов евро. При этом сам турок уже почти завершил обсуждение с миланцами личного контракта.

Напомним, Чалханоглу не имел игровой практики с февраля из-за дисквалификации, наложенной на него ФИФА за нарушение контрактных обязательств. В 2011 году хавбек, будучи футболистом «Карлсруэ», оформил соглашение с «Трабзонспором», но в итоге так и не перешел в турецкий клуб, а вместо этого заключил новый договор с «Карлсруэ», после чего перебрался в «Гамбург».

В прошедшем сезоне Чалханоглу провел 22 поединка, забив семь голов и сделав семь результативных передач.