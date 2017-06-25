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    «Ливерпуль» снова включился в борьбу за ван Дейка, красные поборются за голландца с «Челси»

    В апреле «Бомбардир» писал об интересе «Ливерпуля» к защитнику «Саутгемптона» Вирджилу ван Дейку. В июне мерсисайдский клуб отказался от покупки, извинившись перед руководством «святых». Как сообщает Daily Mail, ливерпульцы вернулись к идее приобретения футболиста. Главным претендентом на 25-летнего игрока сборной Голландии является «Челси», который может купить его за 60 миллионов фунтов.

    В минувшем сезоне ван Дейк забил четыре гола в 30-ти матчах за «Саутгемптон» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

    Источник: Twitter

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    25.06.2017 09:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 25 июня 2017, 15:35

      У Российского буржуя Абрамовича, куча денег которых он украл когда был во власти в РФ. Аристократы, могут в мире тягаться с кем угодно и обыграть кого угодно, но может быть только арабских шейхов не возьмет и мадридский Реал с "Барселоной".

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