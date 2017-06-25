«Ливерпуль» снова включился в борьбу за ван Дейка, красные поборются за голландца с «Челси»

В апреле «Бомбардир» писал об интересе «Ливерпуля» к защитнику «Саутгемптона» Вирджилу ван Дейку. В июне мерсисайдский клуб отказался от покупки, извинившись перед руководством «святых». Как сообщает Daily Mail, ливерпульцы вернулись к идее приобретения футболиста. Главным претендентом на 25-летнего игрока сборной Голландии является «Челси», который может купить его за 60 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне ван Дейк забил четыре гола в 30-ти матчах за «Саутгемптон» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.