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    «Ливерпуль» принес извинения «Саутгемптону» и отказался от идеи приобретать ван Дейка

    Руководство «Ливерпуля» принесло извинения «Саутгемптону» за то, что вело переговоры с защитником «святых» Вирджилом ван Дейом без согласия клуба.

    Отметим, что английский клуб хотел подать жалобу, что футболист вел переговоры и принял предложение красных в размере 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    «Мы извиняемся перед владельцем, советом директоров и болельщиками «Саутгемптона» за недопонимание в связи с ван Дейком. Уважаем позицию «Саутгемптона» и можем подтвердить, что мы утратили интерес к игроку», – говорится в сообщении «Ливерпуля».

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    07.06.2017 22:03
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