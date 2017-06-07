«Ливерпуль» принес извинения «Саутгемптону» и отказался от идеи приобретать ван Дейка

Руководство «Ливерпуля» принесло извинения «Саутгемптону» за то, что вело переговоры с защитником «святых» Вирджилом ван Дейом без согласия клуба.

Отметим, что английский клуб хотел подать жалобу, что футболист вел переговоры и принял предложение красных в размере 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

«Мы извиняемся перед владельцем, советом директоров и болельщиками «Саутгемптона» за недопонимание в связи с ван Дейком. Уважаем позицию «Саутгемптона» и можем подтвердить, что мы утратили интерес к игроку», – говорится в сообщении «Ливерпуля».