Конте сообщил руководству «Челси», что ему нужен Бонуччи или ван Дейк

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил руководству лондонского клуба о желании укрепить линию защиты перед стартом нового сезона. В частности, итальянца интересуют Леонардо Бонуччи из «Ювентуса» и Вирджил ван Дейк из «Саутгемптона».

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 45 миллионов евро. Ранее стало известно о том, что «Челси» предложил 30-летнему Бонуччи контракт с годовой зарплатой размером в 6,5 миллионов фунтов.

Ван Дейка источник оценивает в 25 миллионов. Контракт 25-летнего голландца со «святыми» истекает в июне 2022-го года.