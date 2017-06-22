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    Конте сообщил руководству «Челси», что ему нужен Бонуччи или ван Дейк

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил руководству лондонского клуба о желании укрепить линию защиты перед стартом нового сезона. В частности, итальянца интересуют Леонардо Бонуччи из «Ювентуса» и Вирджил ван Дейк из «Саутгемптона».

    Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 45 миллионов евро. Ранее стало известно о том, что «Челси» предложил 30-летнему Бонуччи контракт с годовой зарплатой размером в 6,5 миллионов фунтов.

    Ван Дейка источник оценивает в 25 миллионов. Контракт 25-летнего голландца со «святыми» истекает в июне 2022-го года.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    22.06.2017 18:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101

      amol4anoff 23 июня 2017, 08:44

      Бонуччи надо решаться поиграть на новом уровне, в АПЛ, сейчас или уже никогда, возраст уже всё-таки.

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      Рейтинг: +149

      Sarco999 22 июня 2017, 22:10

      Надо Ван Дейка брать , чего бы это не стоило , уверен можно договориться при желании , и денег побольше дать , и предложить игрока в придачу , в ЛЧ зашита нынешняя не потянет .

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 19:37

      Тренеру видней.... Но цифры неприлично серьёзные.... Челси может себе позволить покопаться, поторговаться...

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