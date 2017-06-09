«Челси» предложил Бонуччи контракт на 6,5 миллионов в год

Итальянский журналист Танкреди Палмери сообщил об условиях «Челси», предложенных защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. В случае перехода 30-летний итальянец будет зарабатывать в лондонском клубе 6,5 миллионов евро в год. Сумма возможной сделки оценивается в 60-65 миллионов.

В минувшем сезоне Бонуччи принял участие в 45-ти матчах всех турниров за «бьянконери», забив пять голов и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро. Команда Массимилиано Аллегри заняла первое место в турнирной таблице чемпионата Италии и завоевала Кубок страны. В финале Лиги чемпионов туринский клуб уступил «Реалу» со счетом 1:4.

«Челси» в прошедшем сезоне стал победителем английской Премьер-лиги. Главный тренер синих Антонио Конте сотрудничал с Бонуччи в «Ювентусе» и сборной Италии.