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    «Челси» предложил Бонуччи контракт на 6,5 миллионов в год

    Итальянский журналист Танкреди Палмери сообщил об условиях «Челси», предложенных защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. В случае перехода 30-летний итальянец будет зарабатывать в лондонском клубе 6,5 миллионов евро в год. Сумма возможной сделки оценивается в 60-65 миллионов.

    В минувшем сезоне Бонуччи принял участие в 45-ти матчах всех турниров за «бьянконери», забив пять голов и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро. Команда Массимилиано Аллегри заняла первое место в турнирной таблице чемпионата Италии и завоевала Кубок страны. В финале Лиги чемпионов туринский клуб уступил «Реалу» со счетом 1:4.

    «Челси» в прошедшем сезоне стал победителем английской Премьер-лиги. Главный тренер синих Антонио Конте сотрудничал с Бонуччи в «Ювентусе» и сборной Италии.

    Источник: Twitter

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    09.06.2017 19:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 июня 2017, 20:48

      Бонуччи отличный защитник,однозначно усиление с +

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июня 2017, 20:05

      а интересно сколько же он получает в Юве неужели 5 или меньше тогда созревает вопрос почему Чорлука в Локомотиве получает 5?

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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 > Garrincha58 9 июня 2017, 21:07

      Потому что в Локомотиве денег больше

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      Рейтинг: +30

      Kavkazec 07 > Garrincha58 10 июня 2017, 01:44

      потому что у нас муДко , а уних такого мудака нет

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