Источник: в матче против Мексики Смолов вышел на поле с травмой

Началось нытьё. 2-ю мировую ещё вспомните как раненые под танки бросались. В нашей сборной здоровые не помогают, не говоря уже о больных. Спасибо за инсценировку ЧМ-2018. Думаю трибуны будут полупустые.
Нападающий сборной России Федор Смолов вышел на матч 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2) с травмой.
По информации источника, 27-летний форвард на разминке имел проблему с мышцей ноги и раньше времени покинул поле. Уже во время игры россиянин был заменен на Максима Канунникова, чтобы не усугубить повреждение.
По итогам трех туров сборная России заняла в турнирной таблице группы А третье место и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.