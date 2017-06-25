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    Источник: в матче против Мексики Смолов вышел на поле с травмой

    Нападающий сборной России Федор Смолов вышел на матч 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2) с травмой.

    По информации источника, 27-летний форвард на разминке имел проблему с мышцей ноги и раньше времени покинул поле. Уже во время игры россиянин был заменен на Максима Канунникова, чтобы не усугубить повреждение.

    По итогам трех туров сборная России заняла в турнирной таблице группы А третье место и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.06.2017 06:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 июня 2017, 09:43

      Началось нытьё. 2-ю мировую ещё вспомните как раненые под танки бросались. В нашей сборной здоровые не помогают, не говоря уже о больных. Спасибо за инсценировку ЧМ-2018. Думаю трибуны будут полупустые.

      -1
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 25 июня 2017, 08:34

      Зачем тогда ставить было, а если поставили в стартовый состав то пусть и не оправдывают. Такими темпами и Дзюбу, Фернандеса, Дзагоева и др. с травмами взять можно было в сборную

      2
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      Рейтинг: +140

      fediy2009 25 июня 2017, 07:19

      Бедненький, обосрался, давайте его пожалеем

      -1
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 06:18

      все футболисты были больны корью!Помните старика Хоттабыча?)

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 25 июня 2017, 06:11

      Люди! Они ,что нас за дураков держат?
      Начинаются оправдания бездарной игры....
      Даже,если это правда,то грош цена такому тренеру,который знал
      об этом ,а в основу поставил!
      Источник сообщил...Ты кто ,,источник,,? ...назовись ,мать твою...

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