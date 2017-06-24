«Атлетик» продлит контракт с голкипером Арризабалагой

Руководство «Атлетика» готово продлить контракт с голкипером Кепой Арризабалагой. На данный момент стороны достигли предварительного соглашения. Официально о продлении отношений будет объявлено после возвращения футболиста с молодежного чемпионата Европы, на котором Арризабалага является основным игроком своей сборной.

Контракт будет рассчитан на 5 лет. В нем будет прописана сумма отступных, которая возрастет с нынешних 30 миллионов евро до 50, а игрок станет одним из самых высокооплачиваемых игроков своей команды.

В прошедшем сезоне 22-летний игрок вратарь сыграл в 23 матчах испанской Примеры, пропустив в них 22 гола.