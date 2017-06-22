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  • Дементьев: «Канделаки хотела отправить Карпина в тульский «Арсенал», чтобы избавиться от его зарплаты на «Матч ТВ»

Дементьев: «Канделаки хотела отправить Карпина в тульский «Арсенал», чтобы избавиться от его зарплаты на «Матч ТВ»

22 июня 2017, 15:08
32

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки хотела, чтобы российский специалист Валерий Карпин, на данный момент работающий на телеканале редактором футбольных трансляций, возглавил тульский «Арсенал». Об этом заявил комментатор Кирилл Дементьев.

– Валера не возглавил тульский «Арсенал». Видимо, останется на «Матче».

– Должен же там хоть кто-то остаться.

– Там, кстати, жаловались, что Тина очень жестко его продавливала в главные тренеры «Арсенала».

– Хотела избавиться от него как от ведущего?

– От зарплаты. Он немало зарабатывает.

Ранее появилась информация, что заработная плата Карпина на телеканале «Матч ТВ» составляет 2 миллиона рублей в месяц.

На пост главного тренера «Арсенала» был назначен Миодраг Божович.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Арсенал Карпин Валерий Канделаки Тина
Комментарии (32)
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subbotaspartak
1498133603
И нахрен кого тренировать, Твою-твою мать!!!
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афоня72
1498134106
А я думал какого хрена он там сидит, рублей думал 200 получает, а оно вона как..
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multiscan
1498134526
А за что такие зарплаты? Неужели молоть языком в десятки раз сложнее, чем кого-нибудь выучить или вылечить, или сделать, наконец, что-то толковое, что продвинет нашу страну, наконец, к цивилизации?
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VSt
1498135086
Зачем, интересно, Кирилл Дементьев выносит сор из избы? То, что богема живёт как пауки в банке, давно известно. Это он себя-балбеса пиарит или Тину Канделаки опускает?
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пряник929
1498135315
может президенту дослать вопрос: с какого хрена на заводе 20-40т р. платят , а на матч тв 2 лимона в месяц? Пусть всю страну на матч тв устроят...
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tank219
1498136132
Матч-ТВ похоже еще тот серпентарий
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Тони Монтана Б
1498141011
2 ляма ни за что... любой школьник сможет так же комментировать как Карпин
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dzhanavar
1498142961
Кто сколько зарабатывает,это его дело. Карпин как эксперт очень хорош. Пусть лучше он,чем эти глашатаи...
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серега кашин
1498145584
карпин хоть объективен, а ни как орлов и черданцев
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dok66
1498148933
Дело не в зарплате . Валера всегда имеет свое мнение , причем не зависимо от мнения начальников ! А это никогда не нравится !
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