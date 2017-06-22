Дементьев: «Канделаки хотела отправить Карпина в тульский «Арсенал», чтобы избавиться от его зарплаты на «Матч ТВ»

Думаю, Божович и Т. Арсенал подходят друг другу. Локальных успехов вместе им удастся добиться.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки хотела, чтобы российский специалист Валерий Карпин, на данный момент работающий на телеканале редактором футбольных трансляций, возглавил тульский «Арсенал». Об этом заявил комментатор Кирилл Дементьев.
– Валера не возглавил тульский «Арсенал». Видимо, останется на «Матче».
– Должен же там хоть кто-то остаться.
– Там, кстати, жаловались, что Тина очень жестко его продавливала в главные тренеры «Арсенала».
– Хотела избавиться от него как от ведущего?
– От зарплаты. Он немало зарабатывает.
Ранее появилась информация, что заработная плата Карпина на телеканале «Матч ТВ» составляет 2 миллиона рублей в месяц.
На пост главного тренера «Арсенала» был назначен Миодраг Божович.