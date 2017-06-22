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    Дементьев: «Канделаки хотела отправить Карпина в тульский «Арсенал», чтобы избавиться от его зарплаты на «Матч ТВ»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки хотела, чтобы российский специалист Валерий Карпин, на данный момент работающий на телеканале редактором футбольных трансляций, возглавил тульский «Арсенал». Об этом заявил комментатор Кирилл Дементьев.

    – Валера не возглавил тульский «Арсенал». Видимо, останется на «Матче».

    – Должен же там хоть кто-то остаться.

    – Там, кстати, жаловались, что Тина очень жестко его продавливала в главные тренеры «Арсенала».

    – Хотела избавиться от него как от ведущего?

    – От зарплаты. Он немало зарабатывает.

    Ранее появилась информация, что заработная плата Карпина на телеканале «Матч ТВ» составляет 2 миллиона рублей в месяц.

    На пост главного тренера «Арсенала» был назначен Миодраг Божович.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    22.06.2017 15:08
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1351

      15112007 23 июня 2017, 12:13

      Думаю, Божович и Т. Арсенал подходят друг другу. Локальных успехов вместе им удастся добиться.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 23 июня 2017, 03:16

      Вообще он в одном интервью говорил, что на МатчТВ он зарабатывает три ляма))) Один лям выходит получает "серой" зарплатой, в конверте?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 22 июня 2017, 20:55

      Так не х.ра она его туда брала?
      Хотя это вполне вписывается в схему логики женского менеджмента.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3490

      Fancyfall 22 июня 2017, 19:42

      смешно) и очень интересно, как нашли резервы для резидентов камеди клаб, если не хватает денег на штатных сотрудников?.. врядли они бесплатно высказывали своё мнение

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 22 июня 2017, 19:28

      Дело не в зарплате . Валера всегда имеет свое мнение , причем не зависимо от мнения начальников ! А это никогда не нравится !

      8
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 22 июня 2017, 19:27

      блин, а когда его брала -а это совсем недавно было - она че не знала что у него будет немаленькая зарплата? нестыковка какая то ...

      2
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 22 июня 2017, 19:02

      Кто-то вкалывает за 20-30 тысяч в месяц,а кто-то практически ни за что по 2 ляма в месяц гребёт.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 22 июня 2017, 18:33

      карпин хоть объективен, а ни как орлов и черданцев

      7
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 22 июня 2017, 17:52

      да гонево,как гендиректор канал может влиять на футбольные клубы да ёщё и Арсенал из Тулы?

      1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 22 июня 2017, 17:49

      Кто сколько зарабатывает,это его дело. Карпин как эксперт очень хорош. Пусть лучше он,чем эти глашатаи...

      5
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN > dzhanavar 23 июня 2017, 10:38

      Карпин хотя бы знает о чём говорит - карьера игрока и тренера всё-таки факт заслуживающий уважения...он всегда говорит по делу и его прогнозы часто попадают в точку...Канделаке в кресле директора,видимо,нравится - рулить всеми и вся....

      2
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