Черчесов после матча с Португалией сделал фото с Роналду

Если и были какие-то жалкие надежды, то...... фото с мексиканцами, а там и с теми кого нам по доброте душевной ( за столько-то суоменов) подсунут в группу на ЧМ-18...... Стас помнит сборную с Кофтуном против Исландии...Все назааааааад, а там пару номеров в КВН и всё простят!!!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Португалии (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 сделал совестное фото с нападающим Криштиану Роналду.
Напомним, что португальский форвард стал автором единственного гола в матче против россиян.
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— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) 22 июня 2017 г.