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    Черчесов после матча с Португалией сделал фото с Роналду

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Португалии (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 сделал совестное фото с нападающим Криштиану Роналду.

    Напомним, что португальский форвард стал автором единственного гола в матче против россиян.

    Источник: Twitter

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    22.06.2017 14:20
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 22 июня 2017, 20:05

      Если и были какие-то жалкие надежды, то...... фото с мексиканцами, а там и с теми кого нам по доброте душевной ( за столько-то суоменов) подсунут в группу на ЧМ-18...... Стас помнит сборную с Кофтуном против Исландии...Все назааааааад, а там пару номеров в КВН и всё простят!!!

      0
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 22 июня 2017, 18:50

      Стас, мечта осуществилась, теперь можно на покой.
      Мутко, падай в ноги Бердыеву, пока еще есть время.

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 22 июня 2017, 17:35

      Похоже, за Черчесовым очередь на фоткание с Роналду)

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 22 июня 2017, 17:14

      Дибилоид, чего улыбается, сборная на грани а ему весело!

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar > grafff 22 июня 2017, 17:57

      Да ему п...!!! Плевать ему на все! Дол....б! Мы переживаем,а он улыбаетя...Козел. Не коуч,а фотомодель (в голубом)...

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 22 июня 2017, 16:45

      У Роналду какие то об курение глаза

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 22 июня 2017, 15:56

      черчесов с фанатом

      2
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      Рейтинг: +80

      Шаен 22 июня 2017, 15:49

      Ага. Небось сам за португальцев весь матч топил!))

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 22 июня 2017, 15:45

      Странно это выглядит. Неуместно. Похоже, Черчесов не расстроился: "проиграли, ну и хрен с ним, так и должно быть".

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 22 июня 2017, 15:27

      сделал совестное фото с нападающим Криштиану Роналду. Хорошая опечатка.., только по фото не видно что-бы совесть мучила!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > афоня72 22 июня 2017, 19:15

      А может не опечатка , а правда ))))

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 22 июня 2017, 15:08

      Интересно, сколько денег с него Роналду взял за фото? )))

      -1
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