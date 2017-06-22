Черчесов после матча с Португалией сделал фото с Роналду

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Португалии (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 сделал совестное фото с нападающим Криштиану Роналду.

Напомним, что португальский форвард стал автором единственного гола в матче против россиян.