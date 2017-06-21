У футболиста сборной Португалии Геррейру подозрение на перелом ноги

Посмотрим, что покажут анализы....
эм ........ обычно при подозрении на перелом рентген делают, а не какашки сдают
Защитник сборной Португалии Рафаэль Геррейру после матча с Россией попал в больницу. Об этом рассказал главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш. У Геррейру подозревают перелом ноги.
«Геррейру увезли в больницу. Мы думаем, что он мог сломать ногу. Посмотрим, что покажут анализы. Его отсутствие будет большой потерей для сборной», – сказал Сантуш.
Напомним, в матче со сборной России Геррейру стал автором голевой передачи.
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