У футболиста сборной Португалии Геррейру подозрение на перелом ноги

Защитник сборной Португалии Рафаэль Геррейру после матча с Россией попал в больницу. Об этом рассказал главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш. У Геррейру подозревают перелом ноги.

«Геррейру увезли в больницу. Мы думаем, что он мог сломать ногу. Посмотрим, что покажут анализы. Его отсутствие будет большой потерей для сборной», – сказал Сантуш.

Напомним, в матче со сборной России Геррейру стал автором голевой передачи.

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