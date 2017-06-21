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    У футболиста сборной Португалии Геррейру подозрение на перелом ноги

    Защитник сборной Португалии Рафаэль Геррейру после матча с Россией попал в больницу. Об этом рассказал главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш. У Геррейру подозревают перелом ноги.

    «Геррейру увезли в больницу. Мы думаем, что он мог сломать ногу. Посмотрим, что покажут анализы. Его отсутствие будет большой потерей для сборной», – сказал Сантуш.

    Напомним, в матче со сборной России Геррейру стал автором голевой передачи.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2017 21:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 21 июня 2017, 23:31

      Посмотрим, что покажут анализы....

      эм ........ обычно при подозрении на перелом рентген делают, а не какашки сдают

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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 21 июня 2017, 22:27

      В нашу больницу отвезли?Рафаэль попал в ад,но зато сможет выпить и закусить!)

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