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    Ди Мария осужден за неуплату налогов в Испании

    Полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию признали виновным в уклонении от налогов в Испании, сообщает El Confidencial. Футболисту придется заплатить 2 миллиона евро в качестве штрафа. Аргентинец пошел на сделку со следствием.

    Установлено, что в период с 2012 по 2013 год Ди Мария скрыл доход в размере 1,3 миллиона евро. Тогда игрок выступал в составе мадридского «Реала».

    Напомним, в его доме недавно был проведен обыск. В неуплате налогов в этот период обвиняется и Криштиану Роналду, с которым Ди Мария вместе играл за «Реал».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2017 19:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +324

      hellkid 22 июня 2017, 09:45

      налоговики в Испании - Вы там что, пытаетесь норму выполнить засчет футболистов, блэдь?

      0
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 22 июня 2017, 08:10

      Налоговоя отстойная в Испании.... Почему то проблемы только там возникают и в один и тот же период. Просто барыги хотят еще больше содрать с футболистов.

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 22 июня 2017, 00:26

      Они , там в Испании , все не платят налоги что ли ........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Никита Карманов 21 июня 2017, 22:47

      Для команды уголовников потихоньку готовится скамейка запасных?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 июня 2017, 20:43

      Испанские налоговики взбесились что-ли ? Что там происходит ?! 8)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 21 июня 2017, 20:33

      Всех поголовно можно ловить на этом, в Испании!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 июня 2017, 20:02

      А где защитники??? что только нападающие и полузащитники не платят налоги??? Надо ведь собрать тюремную футбольную команду!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +139

      vanchope34 > Павел Буре 22 июня 2017, 00:26

      Ща Дани Алвеса завербуют!!!

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 21 июня 2017, 19:57

      Всех судить испанцы решили бабок в казне нет все распилили

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 июня 2017, 19:55

      Эти 2 ляма для него раз плюнуть заплатить

      0
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