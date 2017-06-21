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Ди Мария осужден за неуплату налогов в Испании

21 июня 2017, 19:25
10

Полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию признали виновным в уклонении от налогов в Испании, сообщает El Confidencial. Футболисту придется заплатить 2 миллиона евро в качестве штрафа. Аргентинец пошел на сделку со следствием.

Установлено, что в период с 2012 по 2013 год Ди Мария скрыл доход в размере 1,3 миллиона евро. Тогда игрок выступал в составе мадридского «Реала».

Напомним, в его доме недавно был проведен обыск. В неуплате налогов в этот период обвиняется и Криштиану Роналду, с которым Ди Мария вместе играл за «Реал».

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Ди Мария Анхель
Комментарии (10)
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Asbjorn
1498064105
Эти 2 ляма для него раз плюнуть заплатить
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EcioAuditore
1498064221
Всех судить испанцы решили бабок в казне нет все распилили
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Павел Буре
1498064538
А где защитники??? что только нападающие и полузащитники не платят налоги??? Надо ведь собрать тюремную футбольную команду!
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МАКАРШВЕД
1498066409
Всех поголовно можно ловить на этом, в Испании!!!
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DeutschlandUberAlles
1498067034
Испанские налоговики взбесились что-ли ? Что там происходит ?! 8)
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Никита Карманов
1498074452
Для команды уголовников потихоньку готовится скамейка запасных?
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VikNMar
1498080361
Они , там в Испании , все не платят налоги что ли ........
Ответить
lim0n7
1498108257
Налоговоя отстойная в Испании.... Почему то проблемы только там возникают и в один и тот же период. Просто барыги хотят еще больше содрать с футболистов.
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hellkid
1498113907
налоговики в Испании - Вы там что, пытаетесь норму выполнить засчет футболистов, блэдь?
Ответить
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