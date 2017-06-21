Ди Мария осужден за неуплату налогов в Испании

Полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию признали виновным в уклонении от налогов в Испании, сообщает El Confidencial. Футболисту придется заплатить 2 миллиона евро в качестве штрафа. Аргентинец пошел на сделку со следствием.

Установлено, что в период с 2012 по 2013 год Ди Мария скрыл доход в размере 1,3 миллиона евро. Тогда игрок выступал в составе мадридского «Реала».

Напомним, в его доме недавно был проведен обыск. В неуплате налогов в этот период обвиняется и Криштиану Роналду, с которым Ди Мария вместе играл за «Реал».