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    Форвард «Спартака» Адриано поддержал вратаря «Милана» Доннарумму

    Бывший одноклубник вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы форвард Луис Адриано прокомментировал отказ голкипера продлевать контракт с россонери. Как отметил нападающий «Спартака», в данной истории он на стороне футболиста.

    «Думаю, все были удивлены этой новости. Но Джиджи берет в учет личные интересы и интересы своей семьи. Ведь у футболиста карьера короткая. Я всегда буду его поддерживать», – заявил Адриано.

    Ранее сообщалось, что Доннарумма отверг пятилетний контракт от «Милана» на общую сумму в 50 миллионов евро.

    Источник: Tuttosport

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    21.06.2017 13:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 22 июня 2017, 09:10

      Не хочет продлевать, значит есть причины! Каждый человек желает много зарабатывать и он не исключение, возможно есть более выгодные предложения!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 22 июня 2017, 05:48

      Вчера этому Джиджи чехи на Евро-21 трешечку отгрузили, причем последний едва не с центра поля в ближний угол.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 июня 2017, 16:28

      Что-то Адриано палку перегнул . У талантливого футбольного вратаря век длинный ! А когда в 18 лет парень начинает нагибать своих работодателей , век может очень сократиться !

      6
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 21 июня 2017, 15:52

      Да тут не в деньгах дело, ему в Милане предлагали 5 лямов зарплату, просто Милан сейчас не топ клуб, а он хочет видимо играть в лиге Чемпионов и бороться за титулы, а Милан этого увы делать пока не в состоянии.

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > rossonero666 22 июня 2017, 07:41

      Он еще зеленый пацан. Неужели ты думаешь что у него есть свое мнение, им руководит Райола.

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 21 июня 2017, 14:14

      Какая семья у него же все в Милане живут

      -1
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