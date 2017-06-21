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  • Форвард «Спартака» Адриано поддержал вратаря «Милана» Доннарумму

Форвард «Спартака» Адриано поддержал вратаря «Милана» Доннарумму

21 июня 2017, 13:26
6

Бывший одноклубник вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы форвард Луис Адриано прокомментировал отказ голкипера продлевать контракт с россонери. Как отметил нападающий «Спартака», в данной истории он на стороне футболиста.

«Думаю, все были удивлены этой новости. Но Джиджи берет в учет личные интересы и интересы своей семьи. Ведь у футболиста карьера короткая. Я всегда буду его поддерживать», – заявил Адриано.

Ранее сообщалось, что Доннарумма отверг пятилетний контракт от «Милана» на общую сумму в 50 миллионов евро.

Источник: Tuttosport
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Милан Спартак Адриано Луис Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (6)
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Tajik-za Zenit
1498043675
Какая семья у него же все в Милане живут
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Dgad
1498049524
Да тут не в деньгах дело, ему в Милане предлагали 5 лямов зарплату, просто Милан сейчас не топ клуб, а он хочет видимо играть в лиге Чемпионов и бороться за титулы, а Милан этого увы делать пока не в состоянии.
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dok66
1498051697
Что-то Адриано палку перегнул . У талантливого футбольного вратаря век длинный ! А когда в 18 лет парень начинает нагибать своих работодателей , век может очень сократиться !
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tank219
1498099721
Вчера этому Джиджи чехи на Евро-21 трешечку отгрузили, причем последний едва не с центра поля в ближний угол.
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Опорник84
1498111826
Не хочет продлевать, значит есть причины! Каждый человек желает много зарабатывать и он не исключение, возможно есть более выгодные предложения!
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