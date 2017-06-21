Форвард «Спартака» Адриано поддержал вратаря «Милана» Доннарумму

Бывший одноклубник вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы форвард Луис Адриано прокомментировал отказ голкипера продлевать контракт с россонери. Как отметил нападающий «Спартака», в данной истории он на стороне футболиста.

«Думаю, все были удивлены этой новости. Но Джиджи берет в учет личные интересы и интересы своей семьи. Ведь у футболиста карьера короткая. Я всегда буду его поддерживать», – заявил Адриано.

Ранее сообщалось, что Доннарумма отверг пятилетний контракт от «Милана» на общую сумму в 50 миллионов евро.