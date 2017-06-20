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    «Краснодар» может приобрести Медейроса у «Спортинга» за 5 миллионов

    Нападающий «Спортинга» Юри Медейрос может продолжить карьеру в «Краснодаре». «Быки» уже сделали предложение лиссабонцам в размере 5 миллионов евро, а самому игроку – о четырехлетнем контракте.

    Если сделка состоится, «львы» получат 20% от суммы дальнейшей перепродажи 22-летнего футболиста. При этом сообщается, что «Спортинг» хочет выручить за форварда 10 миллионов евро.

    Минувший сезон Медейрос провел в аренде в «Боавиште», записав на свой счет восемь голов и девять результативных передач в 30-ти матчах.

    Источник: A Bola

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    20.06.2017 22:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 21 июня 2017, 05:44

      Читаем внимательно, написано: "Может". Значит: "Или не может"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 21 июня 2017, 01:41

      удачи "Быкам"..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 20 июня 2017, 23:50

      Если срастется - будет отличное приобретение!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 20 июня 2017, 23:16

      Неплохо,вперед в ЛЧ...!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 20 июня 2017, 22:53

      хороший игрок, по стилю как раз для быков.

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июня 2017, 22:50

      Оооо... Империя Галицкого проявилась... Срастётся ли?... Питаем надежды, успехов!!..

      1
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