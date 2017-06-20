«Краснодар» может приобрести Медейроса у «Спортинга» за 5 миллионов

Нападающий «Спортинга» Юри Медейрос может продолжить карьеру в «Краснодаре». «Быки» уже сделали предложение лиссабонцам в размере 5 миллионов евро, а самому игроку – о четырехлетнем контракте.

Если сделка состоится, «львы» получат 20% от суммы дальнейшей перепродажи 22-летнего футболиста. При этом сообщается, что «Спортинг» хочет выручить за форварда 10 миллионов евро.

Минувший сезон Медейрос провел в аренде в «Боавиште», записав на свой счет восемь голов и девять результативных передач в 30-ти матчах.