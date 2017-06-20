Оспина может сменить «Арсенал» на «Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» ведет переговоры с «Арсеналом» о переходе голкипера Давида Оспины. Ранее турецкие СМИ сообщали, что 28-летний страж ворот уже договорился о четырехлетнем контракте с «Фенербахче», который заплатит «канонирам» три миллиона фунтов стерлингов за трансфер.

После того, как в борьбу за колумбийца вступил клуб из МЛС, «желтые канарейки» опасаются, что игрок сделает выбор не в их пользу.

В минувшем сезоне Оспина провел 14 матчей (четыре – на ноль) и пропустил 22 гола.