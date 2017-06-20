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    Дани Алвес сообщил руководству «Ювентуса» о своем желании покинуть клуб

    Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес сменит клубную прописку в межсезонье. По информации источника, 34-летний футболист принял решение покинуть туринскую команду этим летом.

    Бразилец уже сообщил о своем желании руководству «Ювентуса». Стороны расторгнут контракт по обоюдному согласию.

    Ранее появилась информация, что на игрока претендуют «Манчестер Сити» и «Челси».

    В минувшем сезоне чемпионата Италии Алвес провел 19 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    20.06.2017 11:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +63

      barca9651 20 июня 2017, 13:19

      хочет все чемпы взять что ли?)

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