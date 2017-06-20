Дани Алвес сообщил руководству «Ювентуса» о своем желании покинуть клуб

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес сменит клубную прописку в межсезонье. По информации источника, 34-летний футболист принял решение покинуть туринскую команду этим летом.

Бразилец уже сообщил о своем желании руководству «Ювентуса». Стороны расторгнут контракт по обоюдному согласию.

Ранее появилась информация, что на игрока претендуют «Манчестер Сити» и «Челси».

В минувшем сезоне чемпионата Италии Алвес провел 19 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.