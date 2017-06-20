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    Макеев: «Услышал много положительных отзывов о «Ростове»

    Защитник Евгений Макеев поделился своими впечатлениями от перехода из «Спартака» в «Ростов». Напомним, что 27-летний россиянин заключил с донской командой долгосрочное соглашение.

    «Перед переходом общался с ребятами, которые здесь выступали. Услышал много положительных отзывов. Что касается тренировок, то тренерский штаб дает нам очень серьезные нагрузки. Я приехал три дня назад, но уже успел все почувствовать на себе. Каждый день у нас по две тренировки.

    Все когда-то заканчивается. Я был готов к уходу из «Спартака». Ничего страшного в том, что я поменял клуб, нет.

    Ростов – это дружелюбный город. Всегда, когда я приезжал сюда с красно-белыми, стадион был полностью заполнен.

    Кучук – сильный тренер, у которого большой уклон в сторону физической подготовки и тактики. Было важно, какой здесь тренер, хочет ли он видеть меня в команде, в какой футбол играют его команды», – сказал Макеев.

    Источник: ФК «Ростов»

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    20.06.2017 07:27
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