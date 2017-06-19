Манолас хочет получать в «Зените» 4 миллиона в год

«Зенит», заинтересованный в услугах защитника «Ромы» Константиноса Маноласа, готов предложить 26-летнему игроку зарплату 3,5 миллиона евро. Однако грек не согласен на такие условия и хочет зарабатывать в петербургском клубе 4 миллиона.

Сообщается, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини очень хочет видеть футболиста в команде. «Зенит» намерен начать переговоры с «волками» после достижения согласия с Маноласом.

В минувшем сезоне защитник провел 45 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.