Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манолас хочет получать в «Зените» 4 миллиона в год

    «Зенит», заинтересованный в услугах защитника «Ромы» Константиноса Маноласа, готов предложить 26-летнему игроку зарплату 3,5 миллиона евро. Однако грек не согласен на такие условия и хочет зарабатывать в петербургском клубе 4 миллиона.

    Сообщается, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини очень хочет видеть футболиста в команде. «Зенит» намерен начать переговоры с «волками» после достижения согласия с Маноласом.

    В минувшем сезоне защитник провел 45 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.06.2017 17:34
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 20 июня 2017, 03:54

      Сибирь газом богатая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 июня 2017, 20:26

      Если Нуль-кокорин 3 евромульта получает, то этому можно и 10 платить.
      Манолас по крайней мере в футбол играть умеет, действительно классный игрок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 июня 2017, 20:03

      газовик всех дорогих просматривает только

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 июня 2017, 18:54

      может и стоит дать 4 пользы будет намного больше, чем от Кокорина, который получает 3

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Garrincha58 19 июня 2017, 18:57

      4.... 3.... Это же лимоны...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 19 июня 2017, 18:07

      Может и пенсии у газпрома попросить тысяч 15 рублейросийских в месяц)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 19 июня 2017, 18:02

      Многовато,не стоит этот игрок такой зарплаты,своим платите,готовьте кадры для сборной

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 19 июня 2017, 18:02

      Добротный защитник, украсит чемпионат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 19 июня 2017, 17:58

      А Манолас не дурак,
      Он болеет за Спартак

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Excluz1ve 19 июня 2017, 17:56

      на понижение , удачи)!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 19 июня 2017, 17:54

      Просил бы 8,получил бы 6 лямов))Для Зенита это не деньги

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11