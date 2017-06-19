«Анжи» расстался с Агаларовым, Белым и Кудряшовым

«Анжи» объявил о расставании с защитниками Камилем Агаларов и Максимом Белым, а также полузащитником Дмитрием Кудряшовым. Сотрудничество со всеми игроками прекращено по взаимному согласию сторон.

«Все три футболиста, несмотря на отсутствие игровой практики, внесли свой вклад в развитие команды. В тренировочном процессе каждый из них показал себя как настоящий профессионал. Мы благодарим Камиля, Максима и Дмитрия за то время, которое они провели в нашем клубе, и желаем им успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении махачкалинцев.

В минувшем сезоне Агаларов, Белый и Кудряшов ни разу не выходили на поле.