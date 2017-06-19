Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Анжи» расстался с Агаларовым, Белым и Кудряшовым

    «Анжи» объявил о расставании с защитниками Камилем Агаларов и Максимом Белым, а также полузащитником Дмитрием Кудряшовым. Сотрудничество со всеми игроками прекращено по взаимному согласию сторон.

    «Все три футболиста, несмотря на отсутствие игровой практики, внесли свой вклад в развитие команды. В тренировочном процессе каждый из них показал себя как настоящий профессионал. Мы благодарим Камиля, Максима и Дмитрия за то время, которое они провели в нашем клубе, и желаем им успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении махачкалинцев.

    В минувшем сезоне Агаларов, Белый и Кудряшов ни разу не выходили на поле.

    Источник: ФК «Анжи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.06.2017 15:24
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 19 июня 2017, 16:01

      Анжи было время надулся как мешок денежный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июня 2017, 15:38

      В Анжи своя, пока никому непонятная стратегия.... Приглашают, отпускаю.... Ну хоть по-человечьи релиз в прессе тиснули....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11