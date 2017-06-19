«Барселона» может приобрести Пьянича, если не удастся договориться c «ПСЖ» по Верратти

«Барселона» рассматривает хавбека «Ювентуса» Миралема Пьянича в качестве резервного варианта, если ей не удастся договориться с «ПСЖ» о трансфере Марко Верратти.

Итальянец является главной целью сине-гранатовых, однако в случае неудачи каталонцы готовы вступить в переговоры с «бьянконери» относительно возможного перехода боснийского футболиста. Еще одним запасным вариантом для каталонцев является хавбек «Ниццы» Жан Мишель Сери.

В минувшем сезоне Пьянич провел 47 поединков, записав на свой счет восемь голов и 15 результативных передач.