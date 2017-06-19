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    «Барселона» может приобрести Пьянича, если не удастся договориться c «ПСЖ» по Верратти

    «Барселона» рассматривает хавбека «Ювентуса» Миралема Пьянича в качестве резервного варианта, если ей не удастся договориться с «ПСЖ» о трансфере Марко Верратти.

    Итальянец является главной целью сине-гранатовых, однако в случае неудачи каталонцы готовы вступить в переговоры с «бьянконери» относительно возможного перехода боснийского футболиста. Еще одним запасным вариантом для каталонцев является хавбек «Ниццы» Жан Мишель Сери.

    В минувшем сезоне Пьянич провел 47 поединков, записав на свой счет восемь голов и 15 результативных передач.

    Источник: Mundodeportivo

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    19.06.2017 13:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 24 июня 2017, 11:26

      а может и не приобрести

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 июня 2017, 10:25

      Частицу НЕ забыли перед словом МОЖЕТ.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 19 июня 2017, 16:06

      да как я давно футбол не смотрел итальянский как то пропустил его переход из ромы и переход алвеса из барсы

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 июня 2017, 15:59

      Так Пьянич нужен Юве . Не предложат же за него 100 млн ?

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 19 июня 2017, 14:14

      Я так думаю ограничатся Сери, Юве Пьянича не отпустит, Алегри нравится игра пьянича!

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 19 июня 2017, 13:56

      В Барселоне, видимо, до сих пор ностальгируют по Хави...но найти второго такого невероятно трудно

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