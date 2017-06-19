«Арсенал» готовит 30 миллионов за Турана

Руководство «Арсенала» проявляет заинтересованность в полузащитнике «Барселоны» Арда Туране, сообщает AMK. В Лондоне готовы заплатить за турка 30 миллионов евро. В ближайшее время англичане подготовят свое предложение.

Напомним, что два года назад Туран обошелся «Барселоне» в 34 миллиона. Именно во столько обошелся трансфер футболиста из «Атлетико».

Контракт Турана с каталонским клубом рассчитан до лета 2020 года, но в «Барселоне» не рассчитывают на 30-летнего футболиста в следующем сезоне.