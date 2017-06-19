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    «Арсенал» готовит 30 миллионов за Турана

    Руководство «Арсенала» проявляет заинтересованность в полузащитнике «Барселоны» Арда Туране, сообщает AMK. В Лондоне готовы заплатить за турка 30 миллионов евро. В ближайшее время англичане подготовят свое предложение.

    Напомним, что два года назад Туран обошелся «Барселоне» в 34 миллиона. Именно во столько обошелся трансфер футболиста из «Атлетико».

    Контракт Турана с каталонским клубом рассчитан до лета 2020 года, но в «Барселоне» не рассчитывают на 30-летнего футболиста в следующем сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2017 11:29
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 19 июня 2017, 16:04

      В четверку сильнейших чтоб попасть сгодится

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июня 2017, 15:46

      И в национальной сборной отказался играть... Что-то он потерялся...

      0
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