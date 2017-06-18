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  • Переход Маноласа в «Зенит» может сорваться из-за климата в России

Переход Маноласа в «Зенит» может сорваться из-за климата в России

18 июня 2017, 10:25
26

Защитник «Ромы» Константинос Манолас сомневается в целесообразности перехода в «Зенит». Как сообщатся, греческого футболиста смущают климатические условия в России. Защитник считает, что его семья не сможет привыкнуть к достаточно суровым погодным условиям.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может заплатить за игрока 30 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 26-летний футболист провел в чемпионате Италии 33 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Зенит Манолас Костас
Комментарии (26)
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серега кашин
1497772374
А Халку почему-то климат не мешал
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Garrincha58
1497772956
это второй Гарай если перейдет то через год заноет и по семейным обстоятельствам буде опять просится обратно
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BorisoW
1497775191
Пусть Пореченков его на воспитание берёт...
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ЖОРРО
1497775241
Бразильцы то адаптировались из-за денег к суровому климату))))
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SPARTAK M222222222
1497777423
Сука где на La Gazzetta dello Sport новость ,что Манолас может вообще перейти в Зенит?От куда вы это берете? Утятина ебаная(
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порт
1497785438
Статья о климате, а школота про деньги строчит.
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Fju-2
1497796986
Лодыгина климат устраивает, а чего этому греку не нравится?
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zenitforever2015
1497820261
Его переход может сорваться, если он болен на голову.
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Павел Амурский
1497821641
Грек какой-то теплолюбивый попался, да и ... с ним.
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UmbroDon
1497869715
Ну давай к нам на Юг в Ростов:)
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