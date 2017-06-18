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    Переход Маноласа в «Зенит» может сорваться из-за климата в России

    Защитник «Ромы» Константинос Манолас сомневается в целесообразности перехода в «Зенит». Как сообщатся, греческого футболиста смущают климатические условия в России. Защитник считает, что его семья не сможет привыкнуть к достаточно суровым погодным условиям.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» может заплатить за игрока 30 миллионов евро.

    В завершившемся сезоне 26-летний футболист провел в чемпионате Италии 33 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    18.06.2017 10:25
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 19 июня 2017, 13:55

      Ну давай к нам на Юг в Ростов:)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 19 июня 2017, 00:34

      Грек какой-то теплолюбивый попался, да и ... с ним.

      1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 19 июня 2017, 00:11

      Его переход может сорваться, если он болен на голову.

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > zenitforever2015 19 июня 2017, 11:12

      Менингит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 18 июня 2017, 17:43

      Лодыгина климат устраивает, а чего этому греку не нравится?

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 июня 2017, 16:52

      "Здесь вам не равнина , здесь климат иной ! Идут лавины одна за другой !" Пускай у себя отдыхает !

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 18 июня 2017, 16:49

      Да и пошел он. Или Зенит ему климат подходящий будет создавать.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 18 июня 2017, 15:32

      мне жалко газовых стадион шлак у них, никто к ним ехать не хочет который уже побрил

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 18 июня 2017, 14:30

      Статья о климате, а школота про деньги строчит.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > порт 18 июня 2017, 15:32

      аха ха стрелку пойдет за еду бегать

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 июня 2017, 13:14

      Но при повышении зарплаты климат как то сразу забудется)

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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 18 июня 2017, 12:52

      Гарай тоже так говорил)

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