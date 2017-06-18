Переход Маноласа в «Зенит» может сорваться из-за климата в России

Защитник «Ромы» Константинос Манолас сомневается в целесообразности перехода в «Зенит». Как сообщатся, греческого футболиста смущают климатические условия в России. Защитник считает, что его семья не сможет привыкнуть к достаточно суровым погодным условиям.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может заплатить за игрока 30 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 26-летний футболист провел в чемпионате Италии 33 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.